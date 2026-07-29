S.A. 17:24 Andrea Grigoras nuovo Ds al Latte Dolce Grigoras, 25 anni, ha conseguito in America una laurea in Sport Management e sempre negli States ha avuto la sua prima esperienza come allenatore in seconda



SASSARI - E’ Andrea Grigoras il nuovo DS del Sassari Calcio Latte Dolce. Grigoras, 25 anni, ha conseguito in America una laurea in Sport Management e sempre negli States ha avuto la sua prima esperienza come allenatore in seconda. Rientrato in Italia ha iniziato a lavorare con la Torres e con il Sassari Calcio Latte Dolce come Operation Manager, occupandosi della gestione delle attività operative quotidiane, dal supporto alla pianificazione della pre-season, alla gestione dell’arrivo dei giocatori, oltre alle varie attività di coordinamento e di gestione d’ufficio. Ha intrapreso contemporaneamente il corso per ottenere la qualifica di Direttore Sportivo FIGC, conseguita al Centro Tecnico Federale di Coverciano recentemente. Ora è ufficialmente il Direttore Sportivo dei bianco celesti.



Nella foto: Andrea Grigoras