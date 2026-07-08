S.A. 17:44 Cacciotto accoglie il calciatore Del Fabro Si è svolto presso Porta Terra un incontro istituzionale promosso dal Sindaco Raimondo Cacciotto, che ha ricevuto il calciatore professionista algherese Dario Del Fabro per rendergli omaggio e consegnargli un riconoscimento quale attestato di stima per la brillante carriera sportiva







Nel corso dell’incontro ufficiale, il sindaco Cacciotto ha voluto sottolineare come il percorso di Dario Del Fabro rappresenti un esempio di impegno, determinazione e professionalità, valori che rendono orgogliosa l’intera comunità algherese. Il riconoscimento consegnato vuole essere un segno di gratitudine e di apprezzamento per una carriera costruita con sacrificio e talento, mantenendo sempre vivo il legame con la propria città d’origine. Classe 1995, Dario Del Fabro vanta oltre quindici anni di esperienza nel calcio professionistico. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari Calcio, ha esordito in Serie A con la formazione rossoblù, per poi disputare numerosi campionati in Serie B con le maglie di Pisa, Ascoli, Novara, Cremonese e Cittadella.



La sua carriera si è sviluppata anche all’estero, con esperienze nella Championship inglese con il Leeds United, nella Scottish Premiership con il Kilmarnock, nella massima serie svizzera con lo Yverdon Sport, nell’Eredivisie olandese con l’ADO Den Haag e nella Pro League belga con il Seraing. Negli ultimi anni ha vestito le maglie di Catania e Arezzo in Serie C e attualmente milita nel Picerno. Oltre all’attività agonistica, Del Fabro è fondatore di Swap Sports Group, società specializzata nella gestione di atleti professionisti, nello scouting, nel supporto ai club calcistici e nell’organizzazione di eventi sportivi a livello internazionale. L’incontro si è concluso con uno scambio di saluti e con l’augurio, da parte dell’Amministrazione comunale, di nuovi importanti traguardi sportivi e professionali per un atleta che rappresenta con orgoglio Alghero in Italia e all’estero.

Nella foto: il sindaco cacciotto, Del Fabro e Mulas ALGHERO - Il sindaco Raimondo Cacciotto riceve il calciatore algherese Dario Del Fabro a Porta Terra. Presente anche il consigliere comunale Christian Mulas. Si è svolto presso Porta Terra un incontro istituzionale promosso dal Sindaco Raimondo Cacciotto, che ha ricevuto il calciatore professionista algherese Dario Del Fabro per rendergli omaggio e consegnargli un riconoscimento quale attestato di stima per la brillante carriera sportiva e per i prestigiosi risultati conseguiti nel calcio professionistico. All’incontro ha preso parte anche il consigliere comunale Christian Mulas, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale a uno degli sportivi algheresi che, con il proprio percorso professionale, ha portato il nome della città nei principali campionati europei.Nel corso dell’incontro ufficiale, il sindaco Cacciotto ha voluto sottolineare come il percorso di Dario Del Fabro rappresenti un esempio di impegno, determinazione e professionalità, valori che rendono orgogliosa l’intera comunità algherese. Il riconoscimento consegnato vuole essere un segno di gratitudine e di apprezzamento per una carriera costruita con sacrificio e talento, mantenendo sempre vivo il legame con la propria città d’origine. Classe 1995, Dario Del Fabro vanta oltre quindici anni di esperienza nel calcio professionistico. Cresciuto nel settore giovanile del Cagliari Calcio, ha esordito in Serie A con la formazione rossoblù, per poi disputare numerosi campionati in Serie B con le maglie di Pisa, Ascoli, Novara, Cremonese e Cittadella.La sua carriera si è sviluppata anche all’estero, con esperienze nella Championship inglese con il Leeds United, nella Scottish Premiership con il Kilmarnock, nella massima serie svizzera con lo Yverdon Sport, nell’Eredivisie olandese con l’ADO Den Haag e nella Pro League belga con il Seraing. Negli ultimi anni ha vestito le maglie di Catania e Arezzo in Serie C e attualmente milita nel Picerno. Oltre all’attività agonistica, Del Fabro è fondatore di Swap Sports Group, società specializzata nella gestione di atleti professionisti, nello scouting, nel supporto ai club calcistici e nell’organizzazione di eventi sportivi a livello internazionale. L’incontro si è concluso con uno scambio di saluti e con l’augurio, da parte dell’Amministrazione comunale, di nuovi importanti traguardi sportivi e professionali per un atleta che rappresenta con orgoglio Alghero in Italia e all’estero.