G.M.Z. 12:35

Fc Alghero non si iscrive ai campionati

Tra i diversi fattori considerati rientra anche l’assenza di un impianto stabile ad Alghero. L’attività di FC Alghero prosegue sugli altri fronti sui quali la società è impegnata da tempo e ai quali sarà dedicata la prossima stagione

ALGHERO - Per la stagione 2026/27 la società algherese non procederà all’iscrizione ai campionati di calcio a 11. La società aveva avviato e portato avanti fino alle ultime ore le interlocuzioni necessarie a proseguire l’attività. Al termine di questo percorso è emerso che non sussistono le condizioni idonee per affrontare la stagione con le garanzie che FC Alghero ritiene indispensabili verso i propri tesserati e le loro famiglie. Tra i diversi fattori considerati rientra anche l’assenza di un impianto stabile ad Alghero. L’attività di FC Alghero prosegue sugli altri fronti sui quali la società è impegnata da tempo e ai quali sarà dedicata la prossima stagione.





Di seguito la dichiarazione del presidente Andrea Alessandrini. «Abbiamo lavorato fino all’ultimo per esserci. Le interlocuzioni per proseguire sono andate avanti fino a poche ore fa, e chi era coinvolto sa che ci abbiamo provato davvero. Alla fine le condizioni per affrontare la stagione come volevamo affrontarla non si sono determinate: alcune dipendevano da noi, altre no, e non ho intenzione di trasformare questa decisione in un elenco di responsabilità altrui.Una cosa la dico perché è un fatto, non una recriminazione: da quattro anni non abbiamo un impianto stabile ad Alghero, e questo pesa. Ma non è l’unica ragione, e non voglio che passi come un alibi.Capisco che una decisione annunciata adesso possa sorprendere. Non è stata presa con leggerezza: è arrivata alla fine di un tentativo, quando è stato chiaro che quel tentativo non bastava. Preferiamo fermarci un anno con lucidità piuttosto che partire sapendo di non poter garantire ai nostri tesserati e alle loro famiglie quello che meritano. Chi ci conosce sa che non abbiamo mai fatto le cose a metà: nemmeno stavolta» .



