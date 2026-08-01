Cor 11:47 Calcio Latte Dolce: Burrai nuovo team manager Laureato in Diritto e Management dello Sport presso l’Università del Salento, ha completato la sua formazione con il Master in Management dello Sport System dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino



SASSARI - Un altro giovane si occuperà dell’organizzazione e della logistica e farà da tramite tra giocatori, staff, tecnico e società. Antonio Burrai, 24 anni, è il nuovo Team Manager del Sassari Calcio Latte Dolce. Burrai si è laureato in Diritto e Management dello Sport presso l’Università del Salento e ha completato la sua formazione con il Master in Management dello Sport System dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Ha svolto il tirocinio lavorando nell’area operations di Torres e Latte Dolce, conseguendo anche, recentemente, la qualifica di Direttore Sportivo FIGC presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Ora è ufficialmente il Team Manager dei bianco celesti.