 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Gianfranco Langella 13:37
L'opinione di Gianfranco Langella
Sicurezza, si guarda nella direzione sbagliata
<i>Sicurezza, si guarda nella direzione sbagliata</i>

Ad Alghero si parla spesso di sicurezza stradale, ma a volte sembra che si guardi nella direzione sbagliata. Nessuno mette in discussione i controlli su assicurazioni, revisioni o documenti. Sono giusti e necessari. Ma la domanda che dovremmo porci è un’altra: stiamo davvero proteggendo le persone? Chi vive la città ogni giorno vede cosa succede in via Lido, via Garibaldi, sulla strada per Fertilia, in viale Burruni e in tante altre zone. Proprio nelle aree dove il flusso di pedoni è più elevato, dove famiglie, anziani, bambini e turisti passeggiano quotidianamente, monopattini e biciclette elettriche sfrecciano spesso a velocità che sembrano ben oltre quelle consentite. Alcuni mezzi danno persino l’impressione di non essere conformi a quanto previsto dalla normativa e, in certe situazioni, chi li conduce si comporta come un vero e proprio pirata della strada, zigzagando tra le persone e mettendo a rischio chiunque si trovi a piedi.

E poi ci sono le automobili. In certe strade si corre troppo, come se fossimo su una pista e non in una città piena di residenti, bambini, anziani e turisti. Viale Burruni, in particolare, è diventato troppo spesso il luogo dove qualcuno pensa di poter premere l’acceleratore senza rendersi conto dei rischi che fa correre agli altri. Un altro aspetto che merita attenzione riguarda i monopattini a noleggio. Sempre più spesso si vedono persone, soprattutto turisti, utilizzare questi mezzi senza casco. Eppure il casco è obbligatorio. In passato alcuni mezzi ne erano dotati, oggi molto spesso non si vedono più, forse perché sono stati rubati o danneggiati. Ma allora la domanda è semplice: chi informa chi prende il monopattino a noleggio dell’obbligo di indossare il casco? Basterebbe una targhetta ben visibile sul mezzo o al punto di noleggio che ricordi chiaramente le regole e le responsabilità di chi utilizza questi veicoli.

Perché se dovesse accadere qualcosa di grave, di chi sarebbe la responsabilità? Di chi guida, certamente, ma anche di chi mette a disposizione il mezzo senza garantire che l’utilizzatore sia adeguatamente informato sulle norme di sicurezza. I controlli sono importanti, ma la sicurezza non si misura dal numero delle multe. Si misura dalla capacità di prevenire gli incidenti. Servono più controlli nelle strade dove il pericolo è reale, pattugliamenti nelle zone più frequentate, telecamere, dissuasori di velocità e una presenza visibile delle forze dell’ordine. A volte basta una pattuglia in strada per far rallentare tutti. Non aspettiamo che succeda qualcosa di grave per accorgerci che il problema esiste. Alghero in estate si riempie di persone, di famiglie e di turisti. Le nostre strade diventano ancora più frequentate e la sicurezza deve diventare una priorità assoluta. Le regole non servono soltanto a fare verbali. Servono, prima di tutto, a proteggere la vita delle persone.

*Destra Democratica Italiana
26/6/2026
Nuova stazione mobile dei Vigili ad Alghero
La stazione mobile, dotata di tecnologie di ultima generazione, sarà impiegata nelle aree a maggiore afflusso di persone, nel centro storico, durante manifestazioni ed eventi e in tutti quei contesti che richiedono una particolare attenzione sotto il profilo della viabilità, del decoro urbano e della sicurezza
26/6/2026
Ad Alghero carabinieri in bici elettrica
L’utilizzo di tali biciclette a pedalata assistita, caratterizzate da un impatto ambientale nullo e da un’elevata agilità dinamica, ha consentito ai militari di vigilare capillarmente le aree urbane maggiormente sensibili e a più alta densità turistica, con particolare riferimento alle aree pedonali del centro storico, della zona portuale e dei lungomari
17/6Stalli disabili: multe record a Sassari
15/6Sicurezza a rischio senza personale: mobilitazione
12/6180 Barracelli all’Ironman 70.3 di Alghero
8/6Franco Gabrielli a Sassari contro la paura
5/6Alghero non ha bisogno di pregiudizi ma di memoria
4/6Criminalità, mafia, sicurezza: Consiglio comunale aperto
3/6Controlli a tappeto ad Alghero
2/6Criminalità: Consiglio urgente e atti concreti
1/6Appello per il ripristino di legalità e democrazia
31/5Operatori di Strada, 24 adesioni
« indietro archivio sicurezza »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)