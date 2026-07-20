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Cor 17:12
Tragica esercitazione ad Alghero
È morto l’elisoccorritore Pietro Isola: Un malore improvviso durante un’esercitazione in elicottero si è trasformato in una tragedia per il Reparto Volo dei vigili del fuoco di Alghero
ALGHERO - Tragedia nella mattinata odierna (lunedì) durante una sessione operativa di addestramento in elicottero sul Lago Temo, finalizzata alle attività di soccorso e alle manovre in ambiente acquatico. Pietro Isola (nella foto), elisoccorritore dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Alghero, ha avuto un improvviso malore: prontamente soccorso dai colleghi, è stato trasportato a Sassari dal Drago e affidato alle cure del 118. Purtroppo è deceduto presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi e negli ambienti del soccorso regionale, dove il professionista era conosciuto e stimato.
«Esprimiamo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Pietro Isola, elisoccorritore e istruttore dei Vigili del Fuoco del Reparto volo di Alghero, deceduto durante un’attività addestrativa sul lago Temo» dichiarano Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, e Pietro Nurra, segretario regionale Conapo Sardegna.
«Alla famiglia di Pietro e a tutti i colleghi del Reparto volo di Alghero giungano la nostra vicinanza e il nostro abbraccio in questo momento di immenso dolore. La sua scomparsa colpisce profondamente l’intera comunità dei Vigili del Fuoco, che perde un professionista stimato e un uomo impegnato quotidianamente nel servizio di soccorso» si legge in una nota del Conapo.
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