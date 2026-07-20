Cor 17:12 Tragica esercitazione ad Alghero È morto l’elisoccorritore Pietro Isola: Un malore improvviso durante un’esercitazione in elicottero si è trasformato in una tragedia per il Reparto Volo dei vigili del fuoco di Alghero



nella foto), elisoccorritore dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Alghero, ha avuto un improvviso malore: prontamente soccorso dai colleghi, è stato trasportato a Sassari dal Drago e affidato alle cure del 118. Purtroppo è deceduto presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. La notizia ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi e negli ambienti del soccorso regionale, dove il professionista era conosciuto e stimato.

«Esprimiamo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Pietro Isola, elisoccorritore e istruttore dei Vigili del Fuoco del Reparto volo di Alghero, deceduto durante un’attività addestrativa sul lago Temo» d ichiarano Marco Piergallini, segretario generale del Conapo, Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco, e Pietro Nurra, segretario regionale Conapo Sardegna.

«Alla famiglia di Pietro e a tutti i colleghi del Reparto volo di Alghero giungano la nostra vicinanza e il nostro abbraccio in questo momento di immenso dolore. La sua scomparsa colpisce profondamente l’intera comunità dei Vigili del Fuoco, che perde un professionista stimato e un uomo impegnato quotidianamente nel servizio di soccorso» si legge in una nota del Conapo. ALGHERO - Tragedia nella mattinata odierna (lunedì) durante una sessione operativa di addestramento in elicottero sul Lago Temo, finalizzata alle attività di soccorso e alle manovre in ambiente acquatico. Pietro Isola (), elisoccorritore dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Alghero, ha avuto un improvviso malore: prontamente soccorso dai colleghi, è stato trasportato a Sassari dale affidato alle cure del 118. Purtroppo è deceduto presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.