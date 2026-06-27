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Cor 19:10
Confindustria, bilancio approvato
A Villa Mimosa si è riunita l’Assemblea generale di Confindustria Centro Nord Sardegna per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio di previsione 2026
SASSARI – Giovedì 25 giugno a Villa Mimosa si è riunita l’Assemblea generale di Confindustria Centro Nord Sardegna per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025 e del bilancio di previsione 2026. In apertura il presidente Achille Carlini ha presentato la relazione sull’attività svolta lo scorso anno. «È stato un 2025 che ci ha visto impegnati a tempo pieno, con un forte rilancio dell’Associazione, come era nel mio programma di Presidenza. Le direttrici sono sempre quelle che avevo illustrato al momento dell’insediamento nel dicembre del 2024: governance, riorganizzazione, rapporti con istituzioni e altre organizzazioni, attività svolte e programmate». Il bilancio consuntivo 2025 e il bilancio di previsione 2026, insieme alla relazione dei revisori dei conti, sono stati approvati all’unanimità. Sì da parte di tutti i presenti anche alla relazione del presidente.
La governance, definita nel corso del 2025, comprende Luigi Attianese come vicepresidente vicario, mentre gli altri vicepresidenti rappresentano i tre comparti territoriali che costituiscono l’Associazione: Daniela Barsanti per Oristano, Giuseppe Molinas per la Gallura e Agostino Ticca per Sassari. Erano presenti all’assemblea anche il presidente della Piccola Industria Roberto Cesaraccio e il presidente del Gruppo Giovani Alessio Cabizzosu. Le sezioni interne sono in tutto 16. Tra queste l’ultima attivata, Professionisti del settore assicurativo, che ha registrato un buon riscontro di adesioni. Tra i numeri illustrati spicca il fatturato complessivo delle aziende associate, che sfiora i due miliardi di euro, di cui il 46 per cento è riferito al territorio di Sassari mentre Olbia e Oristano pesano rispettivamente per il 28 e il 26 per cento, per totale di 7813 dipendenti nei tre comparti territoriali.
Nel 2025 è stato sottoscritto un importante protocollo di collaborazione con l’Istituto Industriale ITI Angioy di Sassari, assieme ad Adecco e al Consorzio Edugov, che ha visto il coinvolgimento di numerose aziende, con lo scopo di fornire assistenza ai giovani e orientarli correttamente verso il mondo delle imprese, in particolare in quei settori dove c’è forte carenza di personale specializzato. Confermate le collaborazioni primarie con Confindustria Sardegna su energia, trasporti, Zes e formazione. Sono stati inoltre rafforzati i rapporti con le istituzioni regionali e locali. Un momento di grande rilievo per Confindustria CNS è stata la giornata dedicata alla Zes a Villa Mimosa, con l’intervento di importanti esponenti nazionali della struttura della Zes Unica (il coordinatore della Struttura di Missione Giuseppe Romano), di Confindustria (il vicepresidente nazionale Natale Mazzuca), con la presenza del presidente di Confindustria Sardegna Maurizio De Pascale.
Fanno inoltre riferimento a Confindustria Centro Nord Sardegna l’attuale vicepresidente della Camera di Commercio Giovanni Conoci e il presidente del Tips (Tavolo delle Istituzioni e delle parti sociali) Sergio Salis. Tra gli altri programmi portati avanti da Confindustria CNS in collaborazione con importanti partner istituzionali e privati ci sono le iniziative nei settori della nautica da diporto, dell’agroalimentare e della sanità. Nel corso del 2025 è stato registrato un aumento degli iscritti. «L’Associazione è ripartita con un forte slancio e la forte volontà di incrementare il numero degli associati, riportare nell’alveo associativo importanti aziende presenti nel territorio, che possono rappresentare un valore aggiunto funzionale agli obiettivi che ci siamo prefissi. Sono stati sviluppati contatti che saranno propedeutici al coinvolgimento diretto di nuove aziende e, auspicabilmente, all’apertura di nuove sezioni merceologiche – ha detto ancora il presidente Carlini –. Ribadisco quanto detto nelle altre assemblee: la nostra è una squadra e il gruppo dirigente punta a lavorare con il supporto di tutti gli associati».
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