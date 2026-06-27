Confindustria, bilancio approvato

La governance, definita nel corso del 2025, comprende Luigi Attianese come vicepresidente vicario, mentre gli altri vicepresidenti rappresentano i tre comparti territoriali che costituiscono l’Associazione: Daniela Barsanti per Oristano, Giuseppe Molinas per la Gallura e Agostino Ticca per Sassari. Erano presenti all’assemblea anche il presidente della Piccola Industria Roberto Cesaraccio e il presidente del Gruppo Giovani Alessio Cabizzosu. Le sezioni interne sono in tutto 16. Tra queste l’ultima attivata, Professionisti del settore assicurativo, che ha registrato un buon riscontro di adesioni. Tra i numeri illustrati spicca il fatturato complessivo delle aziende associate, che sfiora i due miliardi di euro, di cui il 46 per cento è riferito al territorio di Sassari mentre Olbia e Oristano pesano rispettivamente per il 28 e il 26 per cento, per totale di 7813 dipendenti nei tre comparti territoriali.





Nel 2025 è stato sottoscritto un importante protocollo di collaborazione con l’Istituto Industriale ITI Angioy di Sassari, assieme ad Adecco e al Consorzio Edugov, che ha visto il coinvolgimento di numerose aziende, con lo scopo di fornire assistenza ai giovani e orientarli correttamente verso il mondo delle imprese, in particolare in quei settori dove c’è forte carenza di personale specializzato. Confermate le collaborazioni primarie con Confindustria Sardegna su energia, trasporti, Zes e formazione. Sono stati inoltre rafforzati i rapporti con le istituzioni regionali e locali. Un momento di grande rilievo per Confindustria CNS è stata la giornata dedicata alla Zes a Villa Mimosa, con l’intervento di importanti esponenti nazionali della struttura della Zes Unica (il coordinatore della Struttura di Missione Giuseppe Romano), di Confindustria (il vicepresidente nazionale Natale Mazzuca), con la presenza del presidente di Confindustria Sardegna Maurizio De Pascale.







