Cor 17:11 Webinar di educazione finanziaria Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini sardi. Questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria



Si inizia martedì 16 giugno con un doppio appuntamento, alle ore 10 e alle ore 16 sulla tematica "Il risparmio e gli investimenti". Nei due webinar i relatori condivideranno con i partecipanti suggerimenti utili su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario.

Gli incontri di giovedì 18 giugno saranno dedicati, alle ore 10 alla tematica "Il passaggio generazionale" e alle ore 16 alla tematica "Il corso della vita". Nel corso dei due appuntamenti online verranno fornite indicazioni utili su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei "buoni antenati" e per imparare ad analizzare i propri bisogni personali e familiari al fine di pianificare meglio i propri obiettivi di vita.

Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. I webinar di martedì alle 16.00 su "Il risparmio e gli investimenti" e di giovedì alle 16.00 su "Il corso della vita" saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni. CAGLIARI – Proseguono gli appuntamenti in modalità webinar di Poste Italiane per i cittadini sardi. Questa settimana sono previste due giornate di incontro su argomenti fondamentali per una corretta pianificazione finanziaria.