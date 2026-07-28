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Banca d’Italia, sondaggio sulle nuove banconote
Banca d’Italia, la filiale cittadina coinvolge i sassaresi nel sondaggio sulle nuove banconote in euro
Banca d’Italia, sondaggio sulle nuove banconote

SASSARI - Anche la città di Sassari è coinvolta nel sondaggio su come sarà la nuova veste delle banconote dell’euro. La filiale cittadina della Banca d’Italia ha aderito all’iniziativa lanciata lo scorso 23 luglio dalla Banca centrale europea (BCE): in quella data sono stati presentati i dieci progetti finalisti per il design delle future banconote in euro. 

Contestualmente è partito l’invito a tutti i cittadini a partecipare a un sondaggio online per contribuire alla scelta finale. Le proposte si ispirano a due temi - "Cultura europea" e "Fiumi e uccelli" - e rappresentano il risultato di un concorso che ha coinvolto designer di tutta l’Unione europea.

Fino al 21 settembre 2026, anche i cittadini del territorio sassarese potranno esprimere la propria preferenza nel sondaggio promosso dalla BCE. Le opinioni raccolte contribuiranno alla decisione finale sul nuovo volto delle banconote, che sarà presa dal Consiglio direttivo della BCE entro la fine dell’anno. Le nuove banconote saranno progettate per essere ancora più sicure, accessibili e sostenibili, mantenendo il contante un mezzo di pagamento affidabile e vicino alle esigenze dei cittadini.
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