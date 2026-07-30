S.A. 18:09 Corallium Rubrum: ispezioni ok a 19 imprese algheresi Le verifiche si sono concluse con esito positivo da parte dell’Organo di Controllo del marchio Corallium rubrum ad Alghero, finalizzate ad accertare il rispetto del disciplinare e del Regolamento d’uso del marchio da parte delle imprese licenziatarie



ALGHERO - Il Marchio Corallium rubrum ad Alghero gode di ottima salute, le aziende sono pienamente rispettose del disciplinare che valorizza la tracciabilità e la tutela della tradizione che rispecchia il valore identitario della città. Le 19 imprese aderenti al sistema di certificazione nato nel 2015 per tutelare e valorizzare il corallo rosso del Mediterraneo e il lavoro delle aziende che operano nel rispetto di rigorosi standard di qualità, autenticità e trasparenza, sono pienamente interpreti del progetto di protezione dell’oro rosso che fin al 1300 viene pescato dalle più disparate marinerie nei fondali della Riviera del Corallo. È il risultato delle verifiche svolte ieri da parte dell’Organo di Controllo del marchio Corallium rubrum ad Alghero, finalizzate ad accertare il rispetto del disciplinare e del Regolamento d’uso del marchio da parte delle imprese licenziatarie. Alghero oggi rappresenta uno dei principali porti storici della pesca del corallo rosso in Sardegna e ospita quattro imbarcazioni autorizzate, condotte da altrettanti operatori corallari.



«Le verifiche si sono concluse con esito pienamente positive - afferma con soddisfazione l’Assessora Ornella Piras - tutte le imprese ispezionate sono risultate conformi ai requisiti previsti dal disciplinare e dal Regolamento d’uso del Marchio. Un risultato che conferma la serietà e la professionalità delle aziende aderenti al sistema di certificazione e rafforza la credibilità del marchio Corallium rubrum ad Alghero quale garanzia di autenticità, qualità e tracciabilità per cittadini e visitatori». Le ispezioni hanno interessato gli operatori aderenti al sistema di certificazione e sono state effettuate secondo le procedure previste dal Piano dei controlli approvato dal Comitato di Garanzia, con particolare attenzione alla tracciabilità del corallo rosso, alla conformità delle creazioni artigianali, alla corretta applicazione del disciplinare e all’utilizzo del marchio nelle attività commerciali.



Il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala anticipa che l’attività di vigilanza non si esaurisce con le verifiche odierne: «Nel corso dell’anno l’Organo di Controllo proseguirà infatti con ulteriori ispezioni a sorpresa, programmate nell’ambito del Piano dei controlli, al fine di assicurare il costante rispetto degli standard previsti e consolidare un sistema di certificazione fondato sulla trasparenza, sulla tutela dei consumatori e sulla valorizzazione dell’eccellenza artigianale algherese».

A dieci anni dall’istituzione del marchio, i risultati raggiunti confermano la validità di un percorso fondato sulla qualità, sulla tracciabilità e sulla tutela di una tradizione che rappresenta uno degli elementi identitari più preziosi di Alghero. L’Assessora allo Sviluppo Economico, Ornella Piras, comunica della sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa denominato "Rete Mediterranea delle Città del Corallo", finalizzato alla creazione di un network di cooperazione culturale, scientifica ed economica tra città del Mediterraneo storicamente legate dalla tradizione della lavorazione artistica del corallo. Il Protocollo rappresenta non solo uno strumento di collaborazione tra territori accomunati da una storia e da un patrimonio culturale condivisi, ma anche un’opportunità concreta per sviluppare progetti comuni nei settori della ricerca, della formazione, della promozione turistica e della valorizzazione economica della filiera del corallo.



L’Organo di Controllo opera quale organismo tecnico del Comitato di Garanzia ed è incaricato di svolgere attività di ispezione, sopralluogo, controllo e verifica presso le imprese licenziatarie, assicurando il rispetto del Regolamento e delle prescrizioni previste dal disciplinare del marchio. È composto da quattro membri coordinati dal Servizio Sviluppo Economico del Comune di Alghero e prevede la partecipazione della Polizia Locale, di un rappresentante del comparto nominato dal Comitato di Garanzia e da un tecnico esperto del settore esterno al comparto, anch’esso nominato dal Comitato di Garanzia. A rafforzare il sistema di controllo e di tracciabilità del marchio, infatti, vi è anche il contributo scientifico del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università di Cagliari. Il tecnico esperto esterno dell’Organo di Controllo è infatti un biologo marino dell’Ateneo cagliaritano, responsabile delle attività di monitoraggio scientifico della pesca del corallo rosso in Sardegna. Il Dipartimento coordina un programma di osservazione che vede impegnati ricercatori a bordo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del corallo, con l’obiettivo di raccogliere dati biologici e informazioni sullo sforzo di pesca, indispensabili per garantire una gestione sempre più sostenibile della risorsa.



In occasione delle attività ispettive di ieri, il biologo marino dell’Università di Cagliari ha incontrato i pescatori e gli osservatori scientifici imbarcati per fare il punto sull’andamento della stagione di pesca e confrontarsi sulle attività di monitoraggio in corso. Un’occasione che conferma il forte legame tra il sistema di certificazione del marchio Corallium rubrum, la ricerca scientifica e la consolidata tradizione della Regione Sardegna nella regolamentazione della pesca del corallo rosso e nella tracciabilità dell’intera filiera, dal prelievo in mare fino alla commercializzazione delle creazioni artigianali. Attraverso il marchio Corallium rubrum ad Alghero, il Comitato di Garanzia conferma il proprio impegno nella salvaguardia di una delle più importanti tradizioni identitarie della città, promuovendo un modello di sviluppo che coniuga qualità, sostenibilità, legalità e valorizzazione del patrimonio culturale ed economico legato al corallo rosso.