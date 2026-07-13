Cor 16:00 Ricciotti riconfermata nel Cda di Ferrovie dello Stato L’avvocato algherese è stata rinominata oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato dal Ministro Giancarlo Giorgetti, nel Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per il prossimo triennio



ALGHERO - L’avvocato algherese Loredana Ricciotti è stata rinominata oggi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, guidato dal Ministro Giancarlo Giorgetti, nel Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per il prossimo triennio. La conferma dell’incarico rappresenta un importante riconoscimento professionale e istituzionale per l’avvocato Ricciotti e, al contempo, un motivo di orgoglio per Alghero e per l’intera Sardegna, che continuano a esprimere professionalità di alto profilo in organismi strategici per il sistema economico e infrastrutturale del Paese. Ferrovie dello Stato Italiane costituisce una delle più grandi realtà industriali italiane ed europee.



Il Gruppo opera nei settori del trasporto ferroviario, del trasporto pubblico locale, della logistica e delle infrastrutture attraverso società controllate quali Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, Mercitalia e ANAS, oltre a numerose società operative a livello nazionale e internazionale. Nel 2025 il Gruppo FS ha registrato un fatturato superiore ai 15 miliardi di euro e investimenti record per oltre 18 miliardi, dei quali circa 7 miliardi destinati agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano Strategico del Gruppo prevede investimenti complessivi superiori a 100 miliardi di euro nel quinquennio, confermando il ruolo centrale di Ferrovie dello Stato nella modernizzazione delle infrastrutture italiane e nella transizione verso una mobilità sempre più sostenibile e integrata. Con 97.000 dipendenti, di cui oltre 13.182 impiegati all’estero, il Gruppo FS rappresenta una delle principali realtà occupazionali del Paese e uno dei maggiori operatori europei del settore. Nel triennio 2023-2025 il Gruppo ha inoltre realizzato circa 27.000 nuove assunzioni, a testimonianza della sua straordinaria capacità di generare occupazione, attrarre competenze e sostenere il ricambio generazionale.



La presenza del Gruppo in numerosi Paesi europei e in altri mercati internazionali, unitamente al volume degli investimenti programmati, ne conferma il ruolo strategico non solo per il sistema infrastrutturale italiano, ma anche per la competitività e l’integrazione dei trasporti a livello europeo. La riconferma dell’avvocato Loredana Ricciotti nel Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane assume pertanto un particolare significato, poiché assicura la presenza di una qualificata rappresentanza sarda all’interno di uno dei più importanti gruppi industriali e infrastrutturali d’Europa, protagonista della crescita, della modernizzazione e dello sviluppo economico del Paese.