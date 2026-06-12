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S.A. 19:55
Barcellona Expo: vetrine per 8 aziende sarde
Lo Smart City Expo World Congress di Barcellona si terrà dal 3 al 5 novembre 2026, sono già previsti più di 25mila partecipanti tra espositori privati ed enti pubblici, i rappresentanti di 850 città di oltre 135 Paesi diversi, tutti alla ricerca di un nuovo paradigma urbano
Barcellona Expo: vetrine per 8 aziende sarde

CAGLIARI - Otto imprese sarde al Barcellona Smart City Expo World Congress 2026, la più importante vetrina mondiale sulle soluzioni per città più sostenibili, efficienti e a misura d’uomo. Un’occasione da non perdere che Sardegna Ricerche vuole garantire alle startup e PMI innovative dell’isola con un voucher e la garanzia di uno spazio espositivo dedicato, all’interno della manifestazione. Sempre attenta alla competitività e allo sviluppo tecnologico, l’agenzia regionale ha già avviato un bando per selezionare le aziende che potranno candidarsi – entro il prossimo 25 giugno - per partecipare all’evento.

«In un mondo senza più distanze, l’internazionalizzazione è un fattore determinante per il successo di un’impresa. Sardegna Ricerche è da sempre attenta agli eventi che si muovono in questa direzione come l’Expo di Barcellona", ha sottolineato Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna Ricerche. Lo Smart City Expo World Congress di Barcellona si terrà dal 3 al 5 novembre 2026, sono già previsti più di 25mila partecipanti tra espositori privati ed enti pubblici, i rappresentanti di 850 città di oltre 135 Paesi diversi, tutti alla ricerca di un nuovo paradigma urbano.

La manifestazione si concentrerà su diverse aree tematiche a cui le aziende potranno rispondere, tra queste: Enabling Technologies, Blue economy, Mobility, Inclusion, energia, ambiente e molto altro. Sardegna Ricerche, anche grazie alle sinergie create con l’Agenzia ICE, si farà carico direttamente dei costi per l’acquisto dello spazio espositivo, dei servizi e dei pass collegati allo stand. Alle imprese selezionate potrà anche essere assegnato un voucher a parziale copertura delle spese di trasferta. Oltre all’esposizione, le aziende saranno coinvolte in più eventi di promozione e scambio con diverse realtà. Durante i giorni della fiera le start-up isolane parteciperanno a incontri dedicati B2B e, anche grazie alla collaborazione con Enterprise Europe Network, di cui Sardegna Ricerche è nodo locale, saranno organizzati anche moduli formativi specialistici, visite di interesse ed altri servizi.
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