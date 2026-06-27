Cor 20:17 Beach Soccer: finali regionali a Bosa Dopo il successo della scorsa estate anche quest’anno ospiterà le finali del Campionato regionale di Beach Soccer organizzate dal Comitato Regionale Figc Lnd Sardegna. La manifestazione si svolgerà il 17, 18 e 19 luglio e vedrà le migliori squadre isolane sfidarsi sulla spiaggia di Bosa Marina



BOSA - Ma lo spettacolo continuerà oltre i tre giorni delle finali. Nell’arco di un mese saranno organizzato numerosi altri eventi sportivi, di varie discipline, nell’area sportivi che sarà allestita sulla spiaggia. Il Comitato regionale anche quest’anno ha accolto positivamente la candidatura presentata dall’Amministrazione comunale, e ha premiato l’impegno, l’efficienza e la partecipazione già dimostrato nell’edizione dello scorso anno.

«Bosa conferma di poter ospitare grandi eventi sportivi, grazie alla capacità di questa Amministrazione e degli uffici comunali di proporre e organizzare manifestazioni di primo piano come, appunto, le finali regionale del Campionato di Beach Soccer. Il successo riscosso lo scorso anno è stato il miglior biglietto da visita per presentare la nostra candidatura e portare anche quest’estate sulla spiaggia di Bosa Marina il meglio del beach soccer isolano», è il commento dell’assessore allo Sport, Marco Naitana.

«La spiaggia di Bosa Marina è il luogo ideale per ospitare eventi di questo tipo, che possono e devono fare da traino per promuovere il nostro territorio e dare l’opportunità alle tante attività produttive locali di far conoscere i loro prodotti e i tanti servizi offerti ai visitatori», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras. Nei prossimi giorni la Figc renderà noti tutti particolari della manifestazione e si conosceranno anche gli eventi organizzati per le settimane successive nell’area sportiva sulla spiaggia di Bosa Marina.