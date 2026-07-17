S.A. 9:00 «Bene il Canile ma non l’azienda agricola» Il Partito Democratico esprime le proprie valutazione sulla variazione di bilancio da oltre 10 milioni approvata dalla giunta comunale di Alghero



ALGHERO - Il Partito Democratico di Alghero esprime piena soddisfazione per la variazione di bilancio approvata dalla Giunta: «una manovra da oltre 10 milioni di euro che rappresenta una vera e propria seconda finanziaria per la città e che traduce in atti concreti gli indirizzi politici della maggioranza. L’utilizzo di una parte importante dell’avanzo di amministrazione 2025, con oltre 5,7 milioni di euro di avanzo disponibile e circa 1,5 milioni destinati agli investimenti, consentirà infatti di finanziare interventi strategici che il Partito Democratico ha sostenuto e richiesto con forza. Particolarmente importante è il consistente stanziamento destinato alle manutenzioni cittadine in particolare ai marciapiedi cittadini e alla pavimentazione del centro storico. Alghero ha bisogno di una cura costante del proprio patrimonio pubblico e questa amministrazione dimostra di voler dare risposte concrete ai cittadini, recuperando ritardi accumulati negli anni».



Dal Pd «grande soddisfazione anche per gli oltre 600 mila euro destinati al verde urbano. La Giunta Cacciotto ha impresso fin dall’inizio una nuova attenzione alla qualità degli spazi verdi, con la piantumazione di nuovi alberi e la riqualificazione di aree verdi trascurate. Una scelta che guarda non solo al decoro urbano, ma anche alla lotta contro gli effetti dei cambiamenti climatici: più alberi significano una città più vivibile e capace di mitigare le alte temperature che interessano sempre più anche Alghero». Di più: «Accogliamo con favore anche le risorse destinate al completamento del primo tratto della circonvallazione, tra il Carmine e Valverde, un’opera attesa da troppo tempo che potrà finalmente avvicinarsi alla conclusione grazie allo stanziamento necessario a coprire l’aggiornamento dei costi. Esprimiamo inoltre apprezzamento per le risorse destinate ai nostri anziani che ci permetteranno di dare risposte concrete anche al bisogno di socialità».



«Allo stesso modo salutiamo con soddisfazione la decisione di finanziare l’urbanizzazione di via Fratelli Accardo, un intervento atteso da anni dai residenti della zona e che finalmente potrà essere realizzato, ponendo fine a una situazione che si trascina da troppo tempo. Condividiamo anche la scelta di acquisire al patrimonio comunale l’immobile che ospita il canile, garantendo stabilità a un servizio essenziale e valorizzando una struttura che rappresenta un punto di riferimento per Alghero e per numerosi altri comuni del territorio. Riteniamo, tuttavia, che sia preferibile separare dall’operazione l’acquisizione del restante compendio agricolo, costituito da circa 16 ettari di terreni e fabbricati rurali. Crediamo, infatti, che il Comune abbia interesse a dotarsi del canile, ma non di un’azienda agricola, che potrebbe invece essere valorizzata attraverso la vendita a imprenditori privati interessati a investire nell’agricoltura e nel turismo rurale. Auspichiamo, dunque, che, prima di finalizzare l’acquisizione, vada fatta una ulteriore verifica sulla possibilità di dividere il canile dall’azienda agricola» si legge nella nota di via Mazzini.



E concludono: «Questa variazione di bilancio conferma la capacità della maggioranza e della Giunta Cacciotto di trasformare le risorse disponibili in interventi concreti per la città. Come Partito Democratico siamo soddisfatti che molte delle priorità da noi indicate abbiano trovato piena attuazione nella manovra, grazie ovviamente al lavoro svolto in giunta dai nostri assessori; l’assessora alla cultura Raffaella Sanna e, in particolare, il delegato al Bilancio, Enrico Daga. Manutenzioni, verde pubblico, opere strategiche, servizi sociali e qualità urbana: sono queste le priorità che il Partito Democratico continuerà a sostenere, perché rappresentano la strada giusta per costruire un’Alghero più moderna, più vivibile e più vicina ai bisogni dei cittadini».



Nella foto: gli assessori Raffaella Sanna e Enrico Daga