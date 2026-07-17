S.A. 12:10 Regione aggiorna Piano Antincendi Il provvedimento consente di allineare la pianificazione operativa alle risorse umane, ai mezzi e ai dati più aggiornati, assicurando la piena coerenza tra programmazione e organizzazione del sistema regionale antincendio



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, ha approvato gli ultimi aggiornamenti al Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (PRAI) 2026-2028, approvato lo scorso 4 giugno, completando il percorso di adeguamento della pianificazione operativa della campagna antincendio 2026. Non si tratta dell’approvazione di un nuovo Piano, ma dell’aggiornamento di quello già vigente, che mantiene la propria validità triennale.



La pianificazione antincendio è infatti concepita per garantire la piena continuità dell’azione: di anno in anno l’approvazione degli aggiornamenti non azzera il piano in vigore ma lo rinnova, poiché quest’ultimo continua a produrre pienamente i propri effetti fino all’approvazione della versione successiva, senza lasciare scoperto un solo giorno di operatività. Il provvedimento consente così di allineare la pianificazione operativa alle risorse umane, ai mezzi e ai dati più aggiornati, assicurando la piena coerenza tra programmazione e organizzazione del sistema regionale antincendio.



«È importante chiarire – sottolinea l’assessora della Difesa dell’Ambiente – che il Sistema regionale antincendio assicura ogni anno la propria attività senza alcuna soluzione di continuità. Il PRAI approvato nel mese di giugno rappresenta già il riferimento operativo della campagna AIB per il triennio 2026-2028; le integrazioni approvate oggi costituiscono un fisiologico aggiornamento della pianificazione, finalizzato ad allineare i piani operativi alle risorse effettivamente disponibili e agli ultimi dati organizzativi».



La deliberazione conferma infatti la continuità dell’azione del Sistema AIB regionale: nelle more dell’approvazione degli aggiornamenti hanno continuato a trovare applicazione i precedenti piani ripartimentali, garantendo senza interruzioni l’organizzazione del servizio. Parallelamente, fin dal mese di maggio il dispositivo regionale è stato progressivamente implementato con personale e mezzi, fino al raggiungimento della piena operatività nelle prime settimane di luglio. L’aggiornamento approvato dalla Giunta recepisce la pianificazione ripartimentale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, aggiornata sulla base delle risorse disponibili nei sette Ispettorati ripartimentali, oltre alla cartografia delle zone di previsione del pericolo di incendio. Vi rientrano inoltre i piani speditivi AIB delle aree naturali protette regionali — i Parchi di Gutturu Mannu, Molentargius, Porto Conte e Tepilora, definiti d’intesa con i rispettivi enti gestori — e quelli dei sistemi forestali litoranei gestiti dall’Agenzia FoReSTAS, dal Linas-Marganai alle Baronie, dalla Nurra al Sinis fino al Montiferru, completando così il quadro degli strumenti operativi previsti dal PRAI.