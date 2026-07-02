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S.A. 22:17
«Nessun caos, fermiamo gli incivili al Porto»
Così l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva replica alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia sulle isole ecologiche del porto
«Nessun caos, fermiamo gli incivili al Porto»

ALGHERO - «Non c’è alcun caos nell’igiene urbana. C’è, semmai, la necessità di accompagnare l’entrata a regime di un nuovo appalto complesso e di contrastare comportamenti incivili che continuano a creare disagi alla città». Così l’Assessore all’Ambiente Raniero Selva replica alle dichiarazioni di Fratelli d’Italia sulle isole ecologiche del porto. «Nel caso specifico del porto – chiarisce Selva – i problemi iniziali sono stati causati anche dalla rottura dei lucchetti dell’isola ecologica da parte di ignoti. La ditta sta effettuando passaggi giornalieri in tutte le isole ecologiche e continuerà a farlo per tutta l’estate. Questo non esclude che conferimenti errati o comportamenti scorretti possano generare criticità temporanee, ma non si può trasformare ogni episodio in una rappresentazione distorta della realtà».

L’Assessore ricorda inoltre che il nuovo appalto di igiene urbana, sottoscritto a marzo, prevede sei mesi per l’entrata a regime del servizio. «È normale che un appalto di questa portata abbia bisogno di una fase di assestamento. I primi risultati, però, si stanno già vedendo: stanno entrando gradualmente in campo gli operatori di quartiere per lo spazzamento manuale di strade e marciapiedi ed è stato avviato anche il lavaggio meccanizzato. Gli uffici comunali stanno lavorando senza sosta per garantire decoro e organizzazione in una città sottoposta a una fortissima pressione turistica: alimentare una narrazione catastrofista non rende giustizia ai dipendenti che, con abnegazione e spirito di servizio, lavorano senza sosta per il bene di tutti. La situazione ereditata dal passato non era certo migliore – prosegue Selva – e chi oggi alimenta polveroni dovrebbe saperlo bene. Fare propaganda cavalcando il malcontento è facile, ma non aiuta né i cittadini né la città. Alghero ha bisogno di collaborazione, senso civico e responsabilità, non di racconti costruiti ad arte per generare negatività e sfiducia. Continueremo a lavorare con serietà – conclude l’Assessore – affinché il nuovo appalto arrivi pienamente a regime e la città possa beneficiare di un servizio sempre più efficiente. Ma il decoro urbano non dipende solo dal Comune o dalla ditta: dipende anche dai comportamenti quotidiani di ciascuno».

Nella foto: Raniero Selva
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