Red 8:52 Rottamazione Quinquies, il video tutorial Comune di Alghero, Rottamazione Quinquies e accesso ai servizi digitali: il video tutorial del dott. Marco Spirito (confermato sindaco dell’organo di controllo di Secal)



Nell’ottica di rendere sempre più semplice l’accesso ai servizi offerti da Secal, la società, come comunicato nei giorni scorsi, ha implementato un nuovo software dedicato alla gestione della Rottamazione Quinquies, finalizzato a semplificare e velocizzare le procedure per la definizione agevolata dei carichi tributari. La procedura potrà essere attivata fino al prossimo 24 luglio. Accedendo al sito internet di Secal e autenticandosi tramite SPID, i contribuenti potranno consultare la propria posizione tributaria attraverso l’apposita sezione dedicata alla definizione agevolata e verificare gli eventuali carichi rottamabili, con la possibilità di aderire al piano di rateizzazione previsto dalla normativa, fino a un massimo di 36 rate.

Il servizio, che riprende una modalità operativa già adottata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riguarda il pagamento della TARI relativa agli anni dal 2016 al 2018 e all’annualità 2024, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tra le novità introdotte, sempre al fine di rendere più rapide ed efficienti le procedure amministrative e, allo stesso tempo, di agevolare la cittadinanza attraverso servizi sempre più accessibili e digitali, figura inoltre il nuovo servizio di prenotazione online degli appuntamenti con gli uffici di Secal. Attraverso il sito internet della società, inserendo il proprio indirizzo e-mail, sarà possibile fissare un appuntamento per ricevere assistenza e informazioni in materia di tributi gestiti dalla società con sede a Sant’Anna. Edizioni Locali Cagliari Sassari Olbia Nuoro Oristano Porto Torres 1/7 «Rottamazione: ennesimo errore ad Alghero» 18/6 Tributi, Sassari aderisce alla rottamazione 17/6 Rottamazione e Secal: nuove procedure online « indietro archivio tasse e bollette »