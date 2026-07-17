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S.A. 20:52
Mercede è ufficialmente in A2 F
Il 16 luglio il Consiglio Federale ha deciso di ammettere la compagine catalana nel secondo campionato nazionale, dove parteciperanno anche CUS Cagliari, Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius
Mercede è ufficialmente in A2 F

ALGHERO - È arrivata la comunicazione dalla LBF, che rappresenta le società femminili a livello nazionale, relativa all’ammissione alla serie A2 per la Mercede Alghero per la stagione sportiva 2026/2027. Dopo la vittoria della B Regionale e l’eliminazione negli spareggi nazionali per mano di Fasano, la società, nelle persone di Antonio Burruni e Francesco De Rosa, si è immediatamente attivata per presentare richiesta di ammissione alla serie A2 Femminile. Il 16 luglio il Consiglio Federale ha deciso di ammettere la compagine catalana nel secondo campionato nazionale, dove parteciperanno anche CUS Cagliari, Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius.

«Dopo alcuni anni al vertice in Sardegna - dichiara Antonio Burruni - abbiamo pensato che fosse giunto il momento di permettere alle ragazze di confrontarsi a livello nazionale, con compagini molto attrezzate ed esperte. Ora è il momento di parlare con gli sponsor e trovare alcune ragazze che aiutino le nostre giovani a maturare, spero anche che l’amministrazione comunale capisca cosa voglia dirà serie A per Alghero, perché il Pala Corbia ha bisogno di qualche intervento necessario per la categoria», conclude il massimo dirigente algherese.

«Io e Antonio - dichiara Francesco De Rosa - ci siamo attivati immediatamente, abbiamo trovato disponibilità in Massimo Protani, Presidente LBF, che ha accolto la nostra richiesta. Ora ci organizzeremo al meglio, sappiamo benissimo che è un campionato duro, ci sono ben 6 retrocessioni, quindi ogni partita sarà una battaglia. Abbiamo alcune giovani interessanti, come Murgia, Derekyuvlieva, Silanos e altre, che sono con noi da diversi anni, ora è giunto il momento di dimostrare che possono stare ache al piano di sopra. È una scelta fatta anche per ringraziare gli sponsor come SANTONI GORUP, Ampra y gitta che da anni hanno permesso alla nostra società di rimanere al vertice sia a livello senior che giovanile. Martedì conosceremo i gironi e le nostre avversarie, da lì decideremo le date del raduno e organizzeremo il precampionato».
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