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S.A. 19:21
«Bene acquisto del Canile, avanti con l’iter»
Lo dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale: «lo stanziamento delle risorse e la successiva acquisizione del complesso immobiliare rappresentano il punto di partenza di un percorso che dovrà essere improntato alla massima trasparenza»
«Bene acquisto del Canile, avanti con l’iter»

ALGHERO – «L’annuncio dello stanziamento delle risorse per l’acquisto del canile comunale di Pala Pirastru rappresenta una buona notizia per Alghero e per tutti coloro che, in questi anni, si sono battuti per salvaguardare questa importante struttura.»
Lo dichiara Alessandro Cocco, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale: «Accogliamo quindi con favore la decisione dell’Amministrazione. Non ci interessa rivendicare primogeniture, ma è giusto ricordare che senza il lavoro instancabile dei volontari e senza il continuo stimolo esercitato dall’opposizione difficilmente si sarebbe giunti a questo risultato. Ora, però, si apre una fase nuova, altrettanto importante. Lo stanziamento delle risorse e la successiva acquisizione del complesso immobiliare rappresentano il punto di partenza di un percorso che dovrà essere improntato alla massima trasparenza. Sarà fondamentale definire con chiarezza il modello di gestione futura del canile, coinvolgendo tutti i soggetti interessati e garantendo scelte orientate esclusivamente all’interesse pubblico.»

«La priorità dovrà essere la salvaguardia del benessere animale, la tutela e la valorizzazione del personale che ogni giorno opera con professionalità nella struttura, il mantenimento dei livelli occupazionali e il rafforzamento delle progettualità che in questi anni hanno fatto del canile un punto di riferimento non solo per l’accoglienza degli animali, ma anche per le attività di cura, prevenzione, sensibilizzazione, educazione e promozione delle adozioni. Adesso occorre trasformare rapidamente lo stanziamento in atti concreti e concludere l’iter di acquisizione senza ulteriori ritardi. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare con spirito costruttivo, offrendo il proprio contributo affinché il canile comunale possa consolidarsi come un servizio moderno, efficiente e trasparente, capace di garantire il benessere degli animali, la tutela dei lavoratori e un rapporto sempre più stretto con la comunità algherese» conclude Cocco.
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