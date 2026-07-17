Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
S.A. 18:26
Enti locali: nasce l’Osservatorio regionale
Coordinerà le attività delle strutture regionali coinvolte, manterrà un confronto costante con la Conferenza permanente Regione-Enti locali e predisporrà la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge da trasmettere al Consiglio regionale
Enti locali: nasce l’Osservatorio regionale

CAGLIARI - La Giunta regionale ha istituito l’Osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, organismo previsto dalla legge regionale n. 9 del 2006 che avrà il compito di accompagnare il processo di decentramento attraverso il monitoraggio del trasferimento di funzioni, risorse e personale e la valutazione della loro effettiva efficacia. L’Osservatorio rappresenta un presidio stabile a supporto del sistema delle autonomie locali. Coordinerà le attività delle strutture regionali coinvolte, manterrà un confronto costante con la Conferenza permanente Regione-Enti locali e predisporrà la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge da trasmettere al Consiglio regionale.

«Con questo provvedimento rendiamo operativo uno strumento strategico previsto dalla nostra normativa e rafforziamo la capacità della Regione di accompagnare gli enti locali nell’esercizio delle funzioni loro attribuite», dichiara l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda. L’Osservatorio raccoglierà periodicamente i dati sul trasferimento delle risorse finanziarie e del personale, valuterà l’attuazione delle funzioni conferite e potrà proporre alla Giunta eventuali aggiornamenti normativi per rendere il sistema sempre più aderente alle esigenze dei Comuni.
14/7«Sanità e aeroporti, Todde bocciata»
9/7Piano giovani: 80 milioni da Regione
7/7Costituito il Comitato territoriale di Forestas
3/7Disponibili 400 immobili da Area
2/7«In Regione 6 mesi per spartirsi le risorse»
28/5Tavolo permanente per l’acqua irrigua
25/5Arpas, compie 20 anni: anniversario
16/5Rifiuti e posidonia, costi alle stelle. «Si chiedano risorse alla Todde»
14/5Personale in Regione: nuovo disegno di legge
5/5Spopolamento e povertà: rafforzati gli interventi
« indietro archivio regione »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)