S.A. 18:26 Enti locali: nasce l’Osservatorio regionale Coordinerà le attività delle strutture regionali coinvolte, manterrà un confronto costante con la Conferenza permanente Regione-Enti locali e predisporrà la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge da trasmettere al Consiglio regionale



CAGLIARI - La Giunta regionale ha istituito l’Osservatorio sul conferimento di nuove funzioni agli enti locali, organismo previsto dalla legge regionale n. 9 del 2006 che avrà il compito di accompagnare il processo di decentramento attraverso il monitoraggio del trasferimento di funzioni, risorse e personale e la valutazione della loro effettiva efficacia. L’Osservatorio rappresenta un presidio stabile a supporto del sistema delle autonomie locali. Coordinerà le attività delle strutture regionali coinvolte, manterrà un confronto costante con la Conferenza permanente Regione-Enti locali e predisporrà la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge da trasmettere al Consiglio regionale.



«Con questo provvedimento rendiamo operativo uno strumento strategico previsto dalla nostra normativa e rafforziamo la capacità della Regione di accompagnare gli enti locali nell’esercizio delle funzioni loro attribuite», dichiara l’assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda. L’Osservatorio raccoglierà periodicamente i dati sul trasferimento delle risorse finanziarie e del personale, valuterà l’attuazione delle funzioni conferite e potrà proporre alla Giunta eventuali aggiornamenti normativi per rendere il sistema sempre più aderente alle esigenze dei Comuni.