S.A. 12:03 «Tari, utenze domestiche invariate» TARI, approvati in Commissione il Piano Economico Finanziario e le tariffe: i consiglieri di Maggioranza plaudono il risultato e replicano all’Opposizione



ALGHERO - «La VI Commissione consiliare del Comune di Alghero ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) che disciplina la TARI e le relative tariffe, confermando un’impostazione che punta a coniugare il miglioramento dei servizi con la tutela delle famiglie, ma all’opposizione non piace. Se l’opposizione costruisce racconti fantasiosi al limite delle farneticazioni, senza verificare numeri e proporzioni, siamo alla certificazione che stiamo procedendo bene, e che non esistono argomenti seri su cui appigliarsi»: Così Progetto Alghero replica alla nota congiunta dell’Opposizione sulle tariffe dell’igiene urbana in città. Secondo la maggioranza «il nuovo appalto per la gestione del servizio di igiene urbana sta progressivamente entrando a regime e nei prossimi mesi sarà pienamente operativo, introducendo miglioramenti significativi. Tra questi spicca il potenziamento dello spazzamento e della pulizia di strade e marciapiedi, un servizio che sarà finalmente implementato in maniera strutturale, colmando una delle principali criticità registrate negli anni passati. L’aspetto più rilevante riguarda però le utenze domestiche: non sono previsti aumenti generalizzati delle tariffe. La totalità delle famiglie non subirà incrementi significativi. Particolare attenzione è stata riservata alle utenze domestiche, per le quali le tariffe rimangono sostanzialmente invariate. Gli eventuali adeguamenti, determinati in base alla composizione del nucleo familiare e alla superficie dell’immobile, saranno estremamente contenuti, nell’ordine di pochi decimi di punto percentuale. Variazioni dunque ampiamente inferiori al tasso di inflazione, attestato intorno al 3%, frutto della precisa scelta dell’Amministrazione di non trasferire sulle famiglie l’aumento dei costi del servizio».



Progetto Alghero minimizzano sugli aumenti delle utenze non domestiche: «molto contenuti, al contrario di quanto afferma l’opposizione strumentalizzando come al suo solito ogni virgola senza misurare realmente i numeri, giustificati da un netto miglioramento delle prestazioni offerte. In particolare, le attività del comparto alimentare beneficeranno di un importante incremento dei ritiri dei rifiuti: si arriverà fino a 38 ritiri settimanali, con la raccolta dell’umido garantita sette giorni su sette. A regime, per le attività situate nel centro storico, il servizio sarà ulteriormente potenziato con due ritiri giornalieri dell’umido, pari a 14 ritiri settimanali. Gli adeguamenti previsti per le utenze non domestiche si inseriscono in un quadro tariffario che, ad Alghero, si è mantenuto su livelli inferiori rispetto a quelli applicati nei principali centri urbani della Sardegna. Anche a seguito dell’aggiornamento, le tariffe destinate alle attività economiche rimangono infatti più contenute rispetto a quelle applicate nei Comuni di Sassari e Cagliari e significativamente inferiori rispetto a Olbia, dove gli importi risultano, in alcuni casi, quasi doppi.»



Infine: «Non va dimenticato però che una parte dell’incremento dei costi deriva da fattori esterni all’Amministrazione comunale. In particolare, una delle ultime deliberazioni della Giunta regionale guidata da Christian Solinas ha stabilito l’impossibilità per il Comune di Alghero di continuare a conferire i rifiuti indifferenziati presso la discarica di Scala Erre, imponendo il conferimento al termovalorizzatore di Tossilo. Una scelta che comporta un aumento sia dei costi di smaltimento sia di quelli di trasporto, considerata la maggiore distanza dell’impianto rispetto al precedente sito di conferimento. Nel complesso, il nuovo appalto consentirà di offrire servizi sensibilmente migliori, sia sotto il profilo della pulizia della città sia per quanto riguarda la frequenza delle raccolte dedicate alle attività produttive. In questo contesto, essere riusciti a mantenere sostanzialmente invariate le tariffe per le utenze domestiche rappresenta un risultato di grande rilievo, frutto del lavoro dell’Amministrazione comunale e della maggioranza guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto» concludono i consiglieri di Maggioranza.