Cor 18:57

«Tributi, ad Alghero una macelleria sociale»



È la durissima denuncia del consigliere comunale della Lega Michele Pais, che torna ad attaccare la gestione dei tributi comunali parlando di una vera e propria «macelleria sociale» e puntando il dito contro due gravissimi inadempimenti che rischiano di penalizzare centinaia di contribuenti

È la durissima denuncia del consigliere comunale della Lega Michele Pais, che torna ad attaccare la gestione dei tributi comunali parlando di una vera e propria «macelleria sociale» e puntando il dito contro due gravissimi inadempimenti che rischiano di penalizzare centinaia di contribuenti.

«Il regolamento sulla definizione agevolata dei tributi – spiega Pais – prevede espressamente che venga assicurata la massima diffusione dell’informazione affinché tutti i cittadini possano conoscere la possibilità di aderire alla cosiddetta rottamazione quinquies ed evitare pignoramenti, interessi e sanzioni. Eppure tutto questo non sta avvenendo. È un obbligo preciso che viene completamente ignorato.»





Secondo il consigliere leghista, la mancata campagna informativa rende di fatto inutile uno strumento che nasce proprio per favorire i contribuenti in difficoltà. «Lo Stato, quando ha introdotto la definizione agevolata per i tributi erariali, ha investito sulla massima informazione ai cittadini. Ad Alghero, invece, si procede nella direzione opposta: da una parte si pignorano i conti correnti, dall’altra non si informa chi potrebbe evitare quelle stesse procedure aderendo alla rottamazione. È un comportamento gravissimo.» Ma per Pais esiste un secondo problema, altrettanto serio. «Da mesi denuncio in Consiglio comunale, e ho anche presentato uno specifico ordine del giorno, una gravissima lacuna del regolamento approvato dalla maggioranza. La definizione agevolata esclude infatti proprio la parte più consistente dei tributi comunali, cioè gli accertamenti TARI notificati entro il termine previsto dal regolamento. Una scelta che svuota di significato l’intero impianto della rottamazione, lasciando fuori proprio le posizioni più numerose e più gravose per i cittadini.»





Pais ricorda di aver già sollevato la questione più volte in aula, senza ottenere alcuna risposta.

«Voglio sperare che si tratti di un errore tecnico. Ma se invece fosse una scelta consapevole dell’amministrazione comunale sarebbe ancora più grave, perché significherebbe aver costruito una rottamazione solo di facciata.» «C’è tempo soltanto fino alla fine del mese di luglio per modificare il regolamento. Dopo quella data non sarà più possibile correggere questo errore e centinaia di cittadini perderanno definitivamente l’opportunità di accedere alla definizione agevolata. Sarebbe una responsabilità politica enorme.» «Intervenga immediatamente. Blocchi questa macelleria sociale, imponga alla SECAL di adempiere all’obbligo di garantire la massima diffusione della rottamazione approvata dal Consiglio comunale e calendarizzi già nella prossima seduta utile la modifica del regolamento per includere anche gli accertamenti TARI nella definizione agevolata. Il Comune deve essere un alleato dei cittadini, soprattutto di quelli in difficoltà. Non può trasformarsi nel loro peggior nemico.»

ALGHERO – «Mentre la SECAL continua a colpire con pignoramenti dei conti correnti, troppo spesso ai danni delle fasce più deboli della nostra comunità – pensionati, disoccupati, famiglie con redditi modestissimi – il Comune resta colpevolmente fermo e non dà attuazione a uno degli strumenti che il Consiglio comunale ha approvato proprio per aiutare i cittadini a regolarizzare la propria posizione tributaria.»