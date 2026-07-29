S.A. 8:03 Per Radio Deejay il tour dei 300mila fine settimana ha portato musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito sulle spiagge di Jesolo, Viareggio, Alghero e Barletta La 2ª edizione del tour estivo di Radio Deejay che per quattro



ALGHERO – Grande successo per BEACH LIKE A DEEJAY: sono stati circa 300.000 i partecipanti alle quattro tappe della 2ª edizione del tour estivo di Radio Deejay - come da monitoraggio certificato dall’istituto The Value Hub - che ha animato, con musica, concerti live, sport e intrattenimento a ingresso gratuito, le spiagge di Jesolo, Viareggio, Alghero e Barletta, grazie al supporto e alla collaborazione dei Comuni ospitanti.



Quattro weekend per divertirsi in spiaggia con tante attività di giorno – come corsi fitness, partite libere e tornei di beach volley, bowling, beach tennis, bocce, calcio balilla, ping-pong, ma anche sport acquatici come acqua scooter, sup elettrico e water board – ed esclusivi concerti live e dj set la sera, insieme ad alcuni degli artisti più amati della scena musicale italiana. Durante gli speciali fine settimana, il pubblico, composto da adulti, ragazzi e famiglie con bambini, ha anche incontrato gli speaker della radio che hanno animato le giornate con momenti di gioco e aperitivi a ritmo di musica.



Nel corso dei quattro appuntamenti si sono esibiti sul palco: Anna, Bambole di Pezza, Cate Lumina, Benji e Fede, Clara, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Lorenzo Salvetti, Malika Ayane, Nayt, Noemi, Paola Iezzi, Prima stanza a Destra, Sangiovanni, Sarah Toscano, Senza Cri, Serena Brancale, Settembre e The Kolors. Tra i dj alla consolle Albertino, Get Far Targhetta e Walter Pezzulli. Mentre gli speaker di Radio Deejay che hanno animato queste giornate sono stati Linus, Annie Mazzola, Diego Passoni, La Pina, La Vale, Matteo Curti, Nicola Savino, Pecchia & Damiani e Umberto & Damiano.



L’arrivo di Beach Like a Deejay a Jesolo e Alghero è stato anticipato di una settimana da alcuni programmi di Radio Deejay, che si sono trasferiti in loco con delle dirette speciali: da lunedì 29 giugno fino a venerdì 3 luglio Pinocchio, l’amato programma con La Pina, Diego Passoni e Valentina Ricci per l’occasione ha trasmesso da Jesolo; da lunedì 13 luglio fino a venerdì 17 luglio, invece, è stata la volta, in diretta da Alghero, di Deejay Chiama Italia, programma di punta del palinsesto di Radio Deejay con Linus, Nicola Savino e Matteo Curti.

Ottima partecipazione anche sui canali social ufficiali della radio (Instagram, Facebook e TikTok) dove, nel complesso, i contenuti pubblicati hanno generato 26 milioni di visualizzazioni.