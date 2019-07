Condividi | Red 23 luglio 2019 Su proposta dell’assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, l’Esecutivo Solinas ha dato il via libera alle modalità attuative degli interventi in favore dei lavoratori ex Sardinia green island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana energia e S&B Olmedo, destinatari di procedura di licenziamento collettivo Lavoratori Olmedo: interviene la Regione



OLMEDO - Su proposta dell'assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, l'Esecutivo Solinas ha dato il via libera alle modalità attuative degli interventi in favore dei lavoratori ex Sardinia green island, Keller, Vesuvius, Ottana Polimeri, Ottana energia e S&B Olmedo, destinatari di procedura di licenziamento collettivo. In particolare, i 581 lavoratori interessati, dopo un apposto avviso pubblico, potranno optare fra il ricevere una quota/ristoro una tantum o il partecipare ad un cantiere lavoro. Delle procedure è stata incaricata l'Aspal. La cifra stanziata è pari a circa 5milioni di euro.