S.A. 8:36 Patenti superiori: corsi abilitanti in Sardegna Le autoscuole sarde interessate ad essere iscritte nell’elenco delle autoscuole autorizzare a erogare corsi abilitanti per il conseguimento delle patenti superiori possono presentare domanda entro il 26 maggio



CAGLIARI - È stata pubblicata la manifestazione d'interesse rivolta alle autoscuole con sede in Sardegna per il rilascio dell’abilitazione a tenere corsi per patenti D, DE e CQC persone. Le autoscuole sarde interessate ad essere iscritte nell’elenco delle autoscuole autorizzare a erogare corsi abilitanti per il conseguimento delle patenti superiori possono presentare domanda entro il 26 maggio. «L’iniziativa voluta dalla giunta regionale – commenta l’assessora del Lavoro Desirè Manca - si inserisce in un più ampio piano di contrasto al mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. La carenza di autisti qualificati, infatti, rappresenta oggi un freno per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e per la competitività del settore turistico e logistico dell’isola. Questa misura, sperimentale e innovativa, punta a formare nuovi professionisti offrendo concrete opportunità occupazionali ai giovani disoccupati. L’obiettivo, inoltre, è anche quello di rilanciare il ruolo strategico delle autoscuole come presidio territoriale di formazione professionale, creando una filiera virtuosa tra politiche del lavoro, formazione e sviluppo locale». Le autoscuole ammesse al catalogo dovranno garantire la preparazione completa, teorica e pratica per il conseguimento delle patenti D, D/E e CQC Persone, con possibilità di ripetizione gratuita dell’esame entro sei mesi. Il rimborso sarà riconosciuto dall’Aspal direttamente all’autoscuola al termine del percorso formativo, previa verifica della frequenza e del superamento delle prove finali da parte del beneficiario.



Nella foto: Desirè Manca