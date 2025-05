S.A. 14:35 Secal cerca due impiegati per 8 mesi Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 4 giugno 2025 alle ore 12; l´elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato il 10 giugno



ALGHERO - La Secal Srl di Alghero ha indetto una selezione ad evidenza pubblica per titoli e colloquio finalizzata all'assunzione a tempo pieno e determinato di due impiegati amministrativi livello IV Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Commercio e Terziario - Confcommercio, per la durata di mesi otto. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 4 giugno 2025 alle ore 12; l'elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato il 10 giugno (che si terrà il 13).