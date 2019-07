Condividi | Red 14:00 Da sabato, è attiva nelle sale dell'aeroporto di Alghero la mostra “Arti materiali, mestieri identitari della Sardegna”, un viaggio alla scoperta del mondo dell'artigianato tradizionale I Mestieri identitari al Riviera del corallo



ALGHERO - L'aeroporto di Alghero, sostenuto dall'Assessorato regionale al Turismo, artigianato e commercio, prosegue nell'attuazione del programma di promozione del territorio sardo e delle sue eccellenze, attraverso un sistema integrato di azioni di marketing territoriale e social engagement. Dopo le mostre “L'arte dei pani in Sardegna” e “#salviamo il nostro mare… e salveremo noi stessi–Zuppa di plastica? No grazie!”, che hanno riscosso un importante successo sia tra i passeggeri, sia tra i giornalisti internazionali in visita sul territorio grazie ai press tour organizzati da Sogeaal, da sabato è attiva nelle sale dello scalo algherese la mostra “Arti materiali, mestieri identitari della Sardegna”, un viaggio alla scoperta del mondo dell'artigianato tradizionale.



La mostra è un'occasione per scoprire quei valori, quasi unici, tramandati di generazione in generazione, che rappresentano “l'arte del sapere in Sardegna”. Lo scopo è quello di riavvicinarsi e riappropriarsi di una ricchezza culturale, storica e sociale per restituire la conoscenza degli antichi mestieri e dei valori in essi incorporati.



