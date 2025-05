Cor 16:23 Premio VP-Sardinia 2025 a Valentina Solinas Premio VP-Sardinia, arti contemporanee e ricerca 2025 all’artista Valentina Solinas per le arti performative. Esibizione a Salisburgo.



SASSARI - Conferito l’attuale Premio VP-Sardinia portando a Salisburgo il lavoro della performer Valentina Solinas in residenza d’arte su invito di Valentina Piredda, ideatrice del Premio. Nella performance, impercettibili scansioni di movimenti corporei disegnano lo spazio esterno attraverso stati di coscienza emotiva. Con il progetto OVERCOMMON (produzione: Senza Confini Di Pelle) l’artista si è esibita il 10 maggio presso il centro d’arte Berchtold Villa di Salisburgo conquistando il consenso e il lungo applauso di un pubblico numeroso e attento.



Lo spettacolo performativo ha indagato - tra le altre - le opere di Raffaella Budson, Jutta Brunsteiner, Patrizia Bigarella, Peter Haas, Franco Rosso e Cinzia Qing Yue, restituendo letture intense che hanno lasciato intravvedere passaggi dall’inconscio al consapevole, attraverso le metamorfosi del corpo in movimento. (Nella foto un momento dell’evento). La performance è stata inserita nell’ambito della manifestazione “l’arte come ponte di pace tra i mondi”, cooperazione tra Art BV-Salisburgo e APA-Art Projects Association-Trieste a cura di Gloria Zoitl e Cinzia Qing Yue insieme al concerto di Silvia Spinnato (canto) e Carlos Chamorro (organetto).



Valentina Solinas ha partecipato nel 2024 al Arti-Coese-Festival 2024, sostenuto dalla Fondazione Alghero, Società Operaia di Mutuo Soccorso e partner europei (Land Salzburg, Forum Austriaco/Roma). L'artista Enrico Fauro – Premio VP-Sardinia 2017 – si esprimeva così riguardo al riconoscimento: «L'onore di poter debuttare in Austria, (…) va ben al di là di quel che potevo immaginare all'inizio di quest'esperienza quando, nel 2017, grazie al conferimento del Premio VP- Sardinia, di cui sono immensamente grato a Valentina Piredda, ho avuto l'opportunità di conoscere la città di Salisburgo e di rapportarmi con personalità artistiche di spicco. A questo, mi sento di aggiungere anche la grande eccitazione al pensiero del confronto che mi attende con un pubblico tra i più attenti ed esigenti d'Europa».