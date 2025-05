S.A. 12:31 Storie di abiti e persone: mostra alla Torre di Sulis Vanni Rocca espone di nuovo le sue opere ad Alghero, dopo il successo dell´anno passato della mostra "Trilogie"



ALGHERO - Vanni Rocca presenta la mostra d'arte "Sardegna, storie di Abiti e di Persone", che si terrà presso la Torre Sulis in programma ad Alghero fino all'8 Maggio. La mostra sarà un viaggio profondo dentro l’anima della terra sarda, attraverso i suoi abiti e le persone che li hanno indossati con orgoglio per generazioni. Sarà un racconto di identità, di forza e di bellezza. Costantemente in viaggio per l’Europa, Vanni Rocca espone di nuovo le sue opere ad Alghero, dopo il successo dell'anno passato della mostra "Trilogie". La mostra è il risultato della visione artistica di Vanni, il cui lavoro è profondamente radicato nella sua terra di origine, la Sardegna. Attraverso l'utilizzo del tonalismo, l'artista esplora temi di connessione emotiva, movimento e identità culturale, invitando gli spettatori a un viaggio che tocca l'intimità profonda di un intero popolo. Durante l'esposizione, i visitatori avranno l'opportunità di immergersi in un mondo dove l'arte diventa un ponte tra il personale e l'universale, tra la tradizione e l'innovazione. È un invito a riflettere sul potere dell'arte di evocare emozioni, stimolare il dialogo e celebrare la diversità delle esperienze umane.