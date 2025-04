Cor 13:15 Galleria Cult: Susanna Zambetti, la donna del lago Susanna Zambetti, la donna del lago. A cura di Valentina Piredda-Sardinia. Alla galleria CULT si inaugura l’ edizione di ArtiI-Coese-Festival 2025 con la mostra personale dell’artista bergamasca.



ALGHERO - Ad Alghero, l’intimismo pittorico di Susanna Zambetti si apre al pubblico dal 18 aprile, presso la Galleria CULT, Bastioni Marco Polo 39 A, con un progetto del Fondo VP-Sardinia. Da Susanna Zambetti, donna del lago e della Riviera del Corallo, paesaggi furtivi, di laghi, di mare, di coste. Chine blu e rosse. Passaggi repentini su carta rosaspina, come gli attraversamenti di luce che cambiano il colore delle acque e l’umore dei corpi. Non gli sfumati ad olio di Turner, non i riflessi multicolori degli impressionisti, piuttosto una gestualità zen. Organismi monocellulari e frutti di ricordo mitologico legano l’organico agli organi. Ci sorprende una pittura sensualmente evocativa.



“Disegno e dipingo spontaneamente, come se tenessi un diario, partendo dal fatto che lo faccio solo ed esclusivamente per me stessa. In questo modo non ho l'obbligo di rispettare alcun canone: simmetria, realismo del colore e segni al posto giusto, non è affatto necessario se il disegno o la pittura non ha alcun destinatario. Ma quali sono le ragioni che mi spingono a mettere per "disegnato" le mie emozioni e le mie "memorie" e a riporle in una cartelletta? A volte solo sulla carta riesco ad annotare sensazioni o colori perché non sbiadiscano come accade invece ai ricordi”.



La mostra è anche l’occasione per il dialogo tra l’opera pittorica “esposta” al pubblico e le parole stesse dell’artista sul proprio modus operandi. Galleria CULT, Bastioni Marco Polo 39 A – Alghero

18-29 aprile 2025. Orari: 18-28 aprile, 16.00-20.00; 29 aprile orario: 10.00-13.00. Altri orari su appuntamento mail: galleriacult@gmail.com. Allestimenti espositivi: Thiébaut Rapp.