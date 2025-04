S.A. 10:58 Monastero di Montserrat: mostra ad Alghero Al via una serie di iniziative commemorative che si svolgeranno ad Alghero e successivamente in diverse località della Sardegna. Il 23 aprile sarà inaugurata la mostra fotografica “Virgo Serena”, realizzata dal Museo di Montserrat



ALGHERO - L’Ufficio di Alghero della Delegazione del Governo della Catalogna in Italia promuove una mostra ad Alghero in occasione del Millenario della fondazione del Monastero di Montserrat In occasione del Millenario della fondazione del Monastero dedicato alla Madonna di Montserrat, patrona della Catalogna, la Generalitat de Catalunya, in collaborazione con l’Abbazia e il Museo di Montserrat, promuove una serie di iniziative commemorative che si svolgeranno ad Alghero e successivamente in diverse località della Sardegna. Il 23 aprile sarà inaugurata la mostra fotografica “Virgo Serena”, realizzata dal Museo di Montserrat. La mostra propone una selezione di fotografie ad alta risoluzione dell’immagine della Madonna di Montserrat. L’esposizione sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito presso le sale dell’Alguer Hall (Lo Quarter) dal 23 al 30 aprile, grazie alla collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero.



L’inaugurazione si terrà il 23 aprile, giorno di Sant Jordi (San Giorgio), un momento particolarmente simbolico in cui si celebreremo insieme il patrono e la patrona della Catalogna. L’evento inizierà alle ore 17:00 presso l’Alguer Hall, con la partecipazione di S. E. Mons. Mauro Maria Morfino, Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, e delle autorità locali. La mostra comprende una quindicina di pannelli di grande formato, frutto di un progetto fotografico realizzato da Lluís Casals nel 2001, durante gli studi radiografici e il restauro dell’immagine della Vergine. Il titolo dell’esposizione, “Virgo Serena”, richiama la serenità che emana dal volto della Madonna, così come veniva percepita dai pellegrini del XIV secolo, secondo quanto descritto nel quinto canto del “Llibre Vermell de Montserrat”. Nel pomeriggio del 27 aprile, festa della Madonna di Montserrat, S. E. Mons. Mauro Maria Morfino celebrerà una messa nella Cattedrale di Alghero in onore di Nostra Signora di Montserrat. Si ricorda che, dal 1960, la Cattedrale di Alghero ospita una cappella dedicata alla Madonna di Montserrat, con una statua donata dall’Abbazia di Montserrat in occasione degli eventi del Retrobament.