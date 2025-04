S.A. 17:08 Altari Lignei ritornano ad Alghero La Soprintendenza ha manifestato al sindaco la volontà di arrivare a concludere dopo tanti anni la vicenda, con il proposito di avviare le attività volte a riportare nella sede originaria gli altari



ALGHERO - La vicenda dei quattro altari lignei della Chiesa di San Francesco collocati nelle chiese di Aggius, Tempio e Calangianus quasi quarant'anni fa potrebbe concludersi con un esito positivo. Trasferiti nel 1986 nelle chiese della Gallura, dopo un periodo di deposito nella Chiesa del Rosario in cui vennero collocati per consentire i lavori di restauro della Chiesa di San Francesco negli anni 76-77, gli altari sono oggetto di rinnovato interesse da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Sassari e Nuoro. Il sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto ha parlato nei giorni scorsi con la funzionaria responsabile della tutela storico artistica, Dott.ssa Maria Paola Dettori.



La Soprintendenza ha manifestato al sindaco la volontà di arrivare a concludere dopo tanti anni la vicenda, con il proposito di avviare le attività volte a riportare nella sede originaria gli altari. La volontà di riaprire il discorso che in passato, nel 1993, è stato ad un passo dalla conclusione, è stata accolta con piena disponibilità dal primo cittadino di Alghero, che ha assicurato la massima collaborazione da parte dell'Amministrazione comunale di Alghero. Il percorso, stimolato anche alla luce delle inchieste giornalistiche che hanno riportato di attualità il tema, dovrà mettere sullo stesso tavolo ora la Soprintendenza con le Diocesi e le Amministrazioni comunali. Nel corso del colloquio è stata infatti condivisa la proposta della Soprintendenza di un tavolo che convocherà a breve con tutte le parti. L'Amministrazione comunale garantisce la piena disponibilità a fare la propria parte.