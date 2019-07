Condividi | A.S. 15:33 L´annuncio è dell´assessore di Alghero. Maria Grazia Salaris valuta insieme ai tecnici la fattibilità tecnico economica di riutilizzo dei locali rimasti in stato di abbandono dal luglio 2018, in viale della Resistenza ad Alghero «I Servizi Sociali ritornano al Cra»



ALGHERO - «Durante la scorsa legislatura dai banchi dell'opposizione ho sottolineato più volte la gravità della situazione posta in essere per il servizio con il suo trasferimento in locali davvero assolutamente inadeguati – commenta l’Assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris – e ora da assessore, d'accordo con tutta la Giunta e il nostro sindaco Mario Conoci abbiamo deciso di non attendere un minuto di più».



In effetti sui locali del Quarter, l'allora opposizione ha pubblicamente combattuto numerose battaglie, al pari solo al ritorno della riscossione coattiva in casa con la contestuale chiusura del rapporto con la Step. Due promesse tra le più utilizzate in campagna elettorale. Maria Grazia Salaris (nella foto) così ingrana la marcia e passa immediatamente ai fatti: «Riportare i Servizi Sociali in un luogo che consenta di recuperare dignità». Tanto che la Giunta mercoledì ha definito le azioni di indirizzo per provvedere con la massima urgenza al trasferimento dei Servizi Sociali dagli attuali spazi espositivi del Quarter.



«Gli uffici tecnici stanno valutando la fattibilità tecnico economica di riutilizzo dei locali rimasti in stato di abbandono dal luglio 2018, in viale della Resistenza, previa realizzazione anche di interventi di rispristino delle condizioni di sicurezza e di interdizione delle parti dello stabile ancora interessate da cedimenti strutturali» si legge nella nota dell'Amministrazione. «L'obbiettivo – conclude Maria Grazia Salaris - è quello di riportare il servizio ad essere un fiore all'occhiello per la nostra amministrazione partendo dalla logistica ed intervenendo sui problemi legati al sociale».