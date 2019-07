Condividi | Red 22:06 Ieri sera, la Plataforma per la Llengua ha consegnato i certificati di partecipazione al laboratorio di paella valenciana, in un incontro organizzato nelle sale della Biblioteca catalana Paella valenciana certificata dalla Plataforma per la llengua



ALGHERO – Ieri sera, nelle sale della Biblioteca catalana di Alghero, in Via Ardoino 46 (al carrer de Pa i Aigua), la Plataforma per la Llengua ha consegnato i certificati di partecipazione ai tre laboratori di paella valenciana che si sono tenuti a Lo Quarter, il 24 e 26 aprile. Il “maestro arrosser” Joan Clement, che collabora con la Denominació d'origen de València, ha mostrato l’elaborazione del piatto valenciano a sessanta tra professionisti del settore ed appassionati algheresi.



I prodotti valenciani cucinati da Clement sono stati offerti il 25 aprile a Lo Quarter, durante la “Paella per la llengua”, primo appuntamento della celebrazione dei venticinque anni di attività della Plataforma in tutto il dominio linguistico. Per il grande esito ottenuto, l’associazione ha deciso di donare ai partecipanti non solo l’attestato di partecipazione, ma anche un libretto con la storia e la ricetta della paella valenciana. Il primo manoscritto conosciuto sulla paella valenciana risale al XVIII secolo, scritto da Josep Orri nel suo libro “Avisos, i instruccions per el principiant Cuyner”, che parla di “riso alla valenciana”, modificato successivamente in “paella valenciana”.



