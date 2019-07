Condividi | Red 7:09 Ha preso il via ieri sera (giovedì) la terza edizione del “Cagliari international wine food festival”. la rassegna del gusto che si tiene in Piazza del Carmine e prevede la presenza di cinquantacinque cantine sarde, nazionali ed internazionali. In programma questa mattina un convegno Blogger internazionali a confronto con viticoltori



CAGLIARI – Ha preso il via ieri sera (giovedì) la terza edizione del “Cagliari international wine food festival”. la rassegna del gusto che si tiene in Piazza del Carmine e prevede la presenza di cinquantacinque cantine sarde, nazionali ed internazionali. Tra ieri ed oggi, nell’evento promosso dall’associazione Aps Promo eventi, con il patrocinio del Comune di Cagliari e la collaborazione di Coldiretti e di Campagna amica Sardegna, del Banco di Sardegna e dei tre consorzi di tutela del Carignano del Sulcis, dei vini di Sardegna e di Cagliari, sono previste degustazioni, seminari, abbinamenti di cibo, cooking show e press tour.



Abbinato al Festival, l’originale Tour nelle cantine del Carignano e del Parteolla dei wine blogger internazionali Igor Lukovic della Serbia e Matthew Horkey degli Stati Uniti e l’esperta di enoturismo Roberta Garibaldi. Mercoledì, i giornalisti hanno visitato le vigne e successivamente degustato le cantina di Santadi, dell’Agricola Punica e della cantina di Sant’Antioco. Ieri, è stata la volta della cantina di Dolianova e di Argiolas e di Audarya di Serdiana. I giornalisti saranno protagonisti anche oggi, alle 10, nella sala congressi del Banco di Sardegna, in Viale Bonaria, a Cagliari, nel convegno in cui oltre a fare un bilancio della due giorni, porteranno una visione internazionale della viticoltura. Lukovic e Horkey, infatti, sono due giornalisti che hanno maturato una grande esperienza, oltre che autorevolezza in giro per il mondo. Garibaldi, è una della più rinomate esperte dell’enoturismo.



«E’ stata una esperienza molto positiva e costruttiva il tour con i giornalisti internazionali che sicuramente ripeteremo per la viticoltura, ma anche per gli altri settori – afferma il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu - Sono metodi innovativi, che dobbiamo percorrere e che ci servono per confrontarci con il mondo e capire meglio le potenzialità ed i limiti della nostra agricoltura». «Fare rete è fondamentale – dichiara il direttore di Coldiretti Sardegna Luca Saba - è la collaborazione di questi giorni per il Cagliari international wine food festival, con l’associazione Aps Promo eventi, il Banco di Sardegna e con i tre Consorzi di tutela del Carignano del Sulcis e dei vini di Sardegna e Cagliari, lo dimostra. Il convegno, frutto di queste sinergie, in continuità con il tour nelle cantine, ne è dimostrazione. Abbiamo una pluralità di voci autorevoli e internazionali e proprio per questo si darà ampio spazio al dibattito con i produttori del settore per avere un confronto diretto».



