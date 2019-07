Condividi | Red 9:12 Giovedì sera, al SummerBeach, al Lido San Giovanni, è in programma un Open day gratuito di difesa personale, metodo israeliano, proposto dall´Asd Martial Gym di Alghero Difesa personale ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 1 agosto, alle 19, al SummerBeach, al Lido San Giovanni, è in programma un Open day gratuito di difesa personale, metodo israeliano, proposto dall'Asd Martial Gym di Alghero. I partecipanti verranno allenati dal maestro Maurizio Gobbino. «E' un metodo facile da imparare, efficace in una reale situazione di pericolo e possono praticarlo tutti», spiegano gli organizzatori.