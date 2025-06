S.A. 14:40 «Caserma: grave mancanza di rispetto» A dirlo il presidente della Commissione Consiliare Protezione Civile Christian Mulas che commenta negativamente il sopralluogo di stamane in località La Scaletta dove verrà realizzata la nuova caserma dei vigili del fuoco di Alghero







Nella foto: Christian Mulas ALGHERO - «In qualità di Presidente della Commissione Consiliare Protezione Civile del Comune di Alghero, intendo esprimere il mio profondo disappunto per quanto avvenuto nella mattinata odierna durante il sopralluogo sul terreno individuato per la futura caserma dei Vigili del Fuoco di Alghero, in località La Scaletta. Un'iniziativa tanto importante e attesa dalla comunità avrebbe meritato il coinvolgimento formale delle istituzioni preposte, a partire dall'Amministrazione comunale, la Commissione competente e, soprattutto, il Sindaco, che rappresenta il primo cittadino e la massima autorità in ambito di protezione civile locale».A dirlo il presidente della Commissione Consiliare Protezione Civile Christian Mulas che commenta il sopralluogo di stamane in località La Scaletta dove verrà realizzata la nuova caserma dei vigili del fuoco di Alghero [ LEGGI ]: «È quindi inaccettabile che il sopralluogo si sia svolto in totale assenza di rappresentanti dell'Amministrazione comunale, con la sola presenza di esponenti della Lega. Tale modalità appare quanto meno inopportuna e rappresenta un evidente sgarbo istituzionale. Non solo vengono ignorati i ruoli ufficiali e le competenze, ma si dà l'impressione che un momento istituzionale venga piegato a logiche di parte, escludendo chi non appartiene a uno specifico schieramento politico». E conclude: «Ricordo a chi ha promosso l’iniziativa che il rispetto delle istituzioni e delle procedure è fondamentale, soprattutto quando si parla di opere strategiche per la sicurezza della comunità. La Protezione Civile è un ambito che richiede collaborazione, condivisione e trasparenza, non passerelle di parte. Confido che in futuro si eviti il ripetersi di simili episodi e si restituisca il giusto decoro e rispetto alle istituzioni, nell’interesse esclusivo della cittadinanza».Nella foto: Christian Mulas