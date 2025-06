S.A. 17:11 Denuncia Siap: Commissariato di Alghero escluso dal piano estivo E´ Christian Mulas, consigliere comunale e presidente della V commissione a presentare un´interrogazione sul tema. Denuncia del Siap: Il commissariato di Alghero viene trattato come se non esistesse. È inconcepibile che in un momento in cui si potenziano altri presidi, qui si continui a operare con risorse minime e personale insufficiente



ALGHERO - «Ancora una volta Alghero viene ignorata. Il recente piano di rafforzamento degli organici della Polizia di Stato in Sardegna, che prevede l’invio di nuovi agenti a Porto Cervo, Tempio Pausania e Ozieri, dimentica completamente il commissariato di Alghero. Un atto grave e inspiegabile da parte del Ministero dell’Interno e del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che umilia una delle città più importanti della Sardegna, tanto sul piano turistico quanto su quello strategico. Parliamo di una città che durante la stagione estiva supera i 200 mila visitatori, con un vasto territorio da presidiare, esigenze crescenti di sicurezza pubblica e una pressione operativa che mette quotidianamente in difficoltà gli agenti in servizio. Eppure, nonostante queste evidenze, il commissariato di Alghero viene relegato a fanalino di coda della provincia di Sassari».



E' Christian Mulas, consigliere comunale e presidente della V commissione a presentare un'interrogazione sul tema. Una scelta incomprensibile, stigmatizzata con forza anche dal sindacato di polizia SIAP, che denuncia: «Il commissariato di Alghero viene trattato come se non esistesse. È inconcepibile che in un momento in cui si potenziano altri presidi, qui si continui a operare con risorse minime e personale insufficiente». «Questo gesto - commenta il consigliere Mulas - che sa di disinteresse e superficialità, è un vero e proprio schiaffo istituzionale. Uno sfregio a una città che da anni chiede attenzione, risorse e rispetto. Un'amministrazione centrale che ignora Alghero dimostra di non comprendere le reali esigenze del territorio e di sottovalutare le responsabilità connesse alla tutela dell’ordine pubblico in una delle località turistiche più frequentate dell’intera isola. Chiediamo con fermezza che il Ministero dell’Interno corregga immediatamente questa ingiustizia. Alghero merita rispetto. Alghero merita sicurezza».