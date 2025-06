S.A. 12:16 Caserma Vigili del fuoco a La Scaletta: progetto e poi gara Stamane sopralluogo sul terreno in località La Scaletta, ad Alghero. Progetto entro 72 giorni, poi gara per un’opera attesa da decenni



ALGHERO - «Questa mattina si è compiuto un passo decisivo per la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Alghero». Lo annuncia Michele Pais, consigliere comunale della Lega, dando notizia del sopralluogo effettuato nel terreno individuato in località La Scaletta (nelle adiacenze del Green Hotel) da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari insieme alla società di ingegneria incaricata della progettazione. «Il contratto prevede che entro 72 e massimo 120 giorni dalla consegna delle attività – spiega Pais – dovrà essere esitato il progetto esecutivo, che successivamente sarà messo a gara per l’affidamento dei lavori. Parliamo di un’opera interamente finanziata con 5 milioni di euro, grazie all’intervento risolutivo del Ministro Matteo Salvini, che si è speso personalmente per sbloccare una situazione ferma da troppo tempo».



Pais ha voluto esprimere un ringraziamento sentito «al Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, ingegner Antonio Giordano, e alla sua vice, ingegner Francesca Matta, per la professionalità e la costante attenzione al territorio. Un grazie va anche al Provveditorato alle Opere Pubbliche guidato dall’ingegner Federico Vittorio Rapisarda, la cui struttura regionale con l'Ing. Murgia ha la responsabilità dell’esecuzione dell’opera e sta garantendo il massimo impegno per rispettare tempi e qualità dell’intervento». «Finalmente – prosegue Pais – si dà concretezza a un progetto fondamentale per la sicurezza del territorio e atteso da tutta la comunità algherese. Un presidio indispensabile, quello dei Vigili del Fuoco, che merita una sede moderna, funzionale e adeguata alle esigenze operative di oggi».



Il consigliere della Lega ha voluto inoltre riconoscere il contributo del lavoro istituzionale portato avanti nel tempo: «Un ringraziamento va a tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni: il percorso per dotare Alghero di una nuova caserma è iniziato nel 2010 grazie all'allora responsabile arch. Alberto Marrone, ma tra ostacoli burocratici e carenza di fondi non si era mai riusciti ad arrivare al risultato. Oggi, finalmente, ci siamo. Sono certo che il Sindaco Cacciotto contribuirà attivamente». Pais conclude con un appello all’attuale amministrazione: «È tuttavia fondamentale che, in attesa della nuova caserma, il Comune intervenga con urgenza per mettere in sicurezza l’attuale immobile sede del distaccamento di Alghero in via Napoli, che presenta da tempo diverse criticità strutturali non più tollerabili».