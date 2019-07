Condividi | A.S. 11:21 Incendiata la vettura del primo cittadino di Cardedu, Matteo Piras. La solidarietà unanime del mondo politico. Michele Pais: Sono preoccupato per questi eventi criminali che ancora una volta generano allarme nella popolazione Cardedu: in fiamme l´auto del sindaco



CARDEDU - Alle fiamme nella notte tra lunedì e martedì l'auto del sindaco di Cardedu, località costiera dell'Ogliastra, Matteo Piras. Distrutta l'Audi A4 regolarmente parcheggiata sotto la sua abitazione.



Secondo le prime indiscrezioni l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 3 della mattina. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei che hanno messo in sicurezza la zona.



Sul posto i carabinieri della Compagnia di Jerzu che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili dell'attentato. L'episodio avviene nella stessa notte della



Esprime netta contrarietà il presidente del Consiglio regionale, l'algherese Michele Pais. «Sono preoccupato – ha detto il Presidente – per questi eventi criminali che ancora una volta generano allarme nella popolazione e in chi crede nel confronto democratico». Ma la condanna del mondo politico è unanime. Commenti CARDEDU - Alle fiamme nella notte tra lunedì e martedì l'auto del sindaco di Cardedu, località costiera dell'Ogliastra, Matteo Piras. Distrutta l'Audi A4 regolarmente parcheggiata sotto la sua abitazione.Secondo le prime indiscrezioni l'episodio sarebbe avvenuto intorno alle 3 della mattina. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei che hanno messo in sicurezza la zona.Sul posto i carabinieri della Compagnia di Jerzu che hanno avviato le indagini nel tentativo di risalire ai responsabili dell'attentato. L'episodio avviene nella stessa notte della bomba davanti alla sede del Pd di Dorgali Esprime netta contrarietà il presidente del Consiglio regionale, l'algherese Michele Pais. «Sono preoccupato – ha detto il Presidente – per questi eventi criminali che ancora una volta generano allarme nella popolazione e in chi crede nel confronto democratico». Ma la condanna del mondo politico è unanime.