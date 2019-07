video Condividi | Red 19:03 Verrà presentato domani sera, nel corso del Festival Corti in miniera, il documentario di Valerio Matteu, sulla festa di Sant´Efisio a Tramatza, prodotto da Angelica Murreddu, in collaborazione con il gruppo The Adventure, che vede come voce narrante quella dell´attore algherese Maurizio Pulina Fuocosacro: presentazione a Narcao



ALGHERO – Domani, mercoledì 31 luglio, alle 21, nella Miniera di Rosas, a Narcao, è tempo di “Fuocosacro”. Il documentario di Valerio Matteu, sulla festa di Sant'Efisio a Tramatza, verrà presentato nel corso del festival “Corti in miniera”.



Il documentario, prodotto da Angelica Murreddu, in collaborazione con il gruppo The Adventure, vede come voce narrante quella dell'attore algherese Maurizio Pulina. Domenica sera, c'è stata già una proiezione al “Villacidro corto film festival”.



In entrambe le occasioni, in quanto manifestazioni di corti, è stata proiettata una versione “ridotta” del documentario”. Un documentario che propone una festa meno conosciuta rispetto a quella di Cagliari, ma di grande pathos.



