S.A. 20:57 Cinema delle Terre del Mare, tappa all’Argentiera Alla presenza del regista Edgardo Pistone sarà presentato il film Ciao bambino. Previsto anche un laboratorio ispirato all’approccio innovativo di Bruno Munari e la presentazione del romanzo di Fabio Sanna Ciak! Si vive



ALGHERO - Tappa nel suggestivo scenario della miniera dell’Argentiera per Cinema delle Terre del Mare. Domani (giovedì 17 luglio) il festival dove mare e settima arte si intrecciano, organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, si spingerà per la prima volta nel delizioso borgo marino, per tre appuntamenti che saranno ospitati al Mar-Miniera, luogo di sperimentazione, diffusione e produzione culturale a servizio della comunità, in collaborazione con LandWorks. Si comincia alle 17 con il laboratorio Ritagli di luce o museo in tasca? curato da Anemone Aps. A partire dai tanti materiali raccolti sulla spiaggia durante l’attività di educazione alla sostenibilità ambientale, volta all’adozione di stili di vita consapevoli e responsabili, i e le partecipanti realizzeranno i propri ritagli personali da inserire nei telai delle vecchie diapositive. Nuovi oggetti che raccontano altre storie per un’esperienza visiva unica e dinamica che combina arte, tecnologia, socialità e cultura ambientale ispirata all’approccio innovativo di Bruno Munari, tra i protagonisti delle arti visive del secolo scorso.



Alle 20 la serata prosegue con la presentazione del libro Ciak! Si vive (Villaggio Maori edizioni, 2025) di Fabio Sanna, regista e sceneggiatore sassarese che in questo romanzo autobiografico ripercorre il suo rapporto con il cinema. A chiudere questa intensa giornata sarà, alle 22, la proiezione del film Ciao bambino di Edgardo Pistone (Italia, 2024, 95’). Presentato lo scorso anno alla Festa del Cinema di Roma nella Sezione Freestyle, il film racconta la storia di Attilio, un ragazzo di 19 anni che vive in un rione popolare di Napoli. Quando uno dei boss locali lo incarica di proteggere una giovane prostituta dell’Est, se ne innamora. Ma presto dovrà scegliere tra l’amore per la ragazza e quello per il padre… Dopo la proiezione, che chiude la sezione Arcipelaghi del festival, il regista dialogherà con il pubblico. Dopo la giornata di domani, CDTM ritorna domenica 20 luglio per il secondo itinerario cineturistico: questa volta dal Porto di Alghero si arriverà a Capo Caccia, a bordo della motonave Neptunus, sulle tracce del film del 1978 L’Isola degli uomini pesce di Sergio Martino, e poi al ritorno si farà una breve sosta a Cala Dragunara per un aperitivo al tramonto con cui salutare il popolo del festival. Cinema delle Terre del Mare è realizzato con la direzione artistica di Alessandra Sento. Il festival aderisce alla Rete CineFestival Sardegna, ed è sostenuto da Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Fondazione di Sardegna e Camera di Commercio di Sassari-Progetto Salude & Trigu.