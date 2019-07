Condividi | Red 23:09 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della seconda Compagnia di Cagliari hanno eseguito un controllo nei confronti di un residente nel capoluogo regionale, finalizzato alla verifica del corretto assolvimento del “monitoraggio fiscale”. Scoperti 2,6milioni di euro non dichiarati Milioni nascosti all´estero: interviene la Finanza



CAGLIARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della seconda Compagnia di Cagliari hanno eseguito un controllo nei confronti di un residente nel capoluogo regionale, finalizzato alla verifica del corretto assolvimento del cosiddetto “monitoraggio fiscale”. Il controllo, scaturito dall’approfondimento di attività di intelligence, ha permesso di verificare che il controllato ha trasferito, tra il 2016 ed il 2018, in una banca inglese, una somma pari a 2.615.548euro.



