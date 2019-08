Condividi | Red 15:13 Sabato 10 agosto, appuntamento a Sennori per ammirare il cielo brindando all’estate. Il vino e le tradizioni incontrano l’arte di strada nella notte di San Lorenzo. In programma degustazioni, spettacoli e l’anteprima di “Girovagando” con Theatre en vol Calici di stelle: il vino e le tradizioni



SENNORI - Sennori rinnova l’appuntamento con “Calici di stelle”, la manifestazione promossa in tutta Italia dall’Associazione nazionale Città del vino e dal Movimento del turismo del vino, che mette in vetrina le migliori produzioni enogastronomiche della Romangia, offrendo a turisti e visitatori una fiera del gusto, della cultura e dello spettacolo. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco e con l'Associazione Feste in festa, si svolgerà sabato 10 agosto, per approfittare dello spettacolo naturale offerto dalla notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti. Tutti i particolari della manifestazione sono stati illustrati ieri mattina (mercoledì), nella sala consiliare del Comune di Sennori, dal sindaco Nicola Sassu e dall’assessore comunale alla Cultura Elena Cornalis, alla presenza di tutta la Giunta e dei rappresentanti delle associazioni che partecipano all’evento.



La manifestazione si aprirà alle 19.30, con il taglio del nastro al centro turistico “Rosa Gambella” e proseguirà fino alle 2 per le strade del centro storico, proponendo un connubio fra arte estemporanea, musica, spettacoli, vini pregiati e prodotti tipici della cucina locale. Il vino sarà naturalmente l’attore principale della serata, con undici Cantine pronte ad offrire le migliori produzioni dei vitigni locali, come il cagnulari, il cannonau, il vermentino e l’immancabile moscato, il vino per eccellenza della Romangia. I ticket per le consumazioni, con calice e sacchetto (costo di 10euro), comprendono ciascuno cinque degustazioni “vino” e quattro “gastronomia” (antipasto, primo, frutta e dolce) e possono essere acquistati direttamente al Centro turistico Rosa Gambella, o in prevendita a Sassari, da Blitz, Time out, Fotoclub e Bagella abbigliamento, o telefonando al numero 340/2492809. Tutto il materiale di consumo utilizzato per le degustazioni (piatti, bicchieri e posate) è realizzato con materiali ecocompatibili.



Diverse le attrazioni che renderanno unica, gioiosa ed appassionante l'edizione sennorese di Calici di stelle, a partire dalle performance artistiche, che si svilupperanno sotto la direzione della compagnia Theatre en vol. In questo contesto, la serata darà spazio alle esibizioni di artisti locali: So femineddos, Sa voghe de so feminos sennaresi, Sonos de coro, il Gruppo folk Città di Sennori, il Gruppo Folk Janas e l'Associazione Il lentischio, saranno i protagonisti di rappresentazioni itineranti che animeranno le vie del paese, con le band musicali sennoresi, che suoneranno in diverse postazioni del centro storico. Per gli appassionati dei mercatini, nel piazzale della Basilica di San Basilio, ci sarà l'esposizione dei prodotti artigianali di Sennori. Nel piazzale del Centro turistico, sarà possibile osservare il cielo e le stelle grazie ai telescopi dell'Associazione astronomica turritana.