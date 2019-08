Condividi | A.S. 14:00 Mattinata da dimenticare sul fronte della viabilità nel trafficato quartiere di Sant´Agostino ad Alghero. Lunghe code in molte strade, clacson impazziti e lamentele di residenti Viabilità in tilt a Sant´Agostino



ALGHERO - «Cercasi disperatamente vigili». E' il grido di dolore di residenti letteralmente «esausti» dalla mole di traffico generato quotidianamente nel quartiere di Sant'Agostino ad Alghero.



Il problema sarebbe tutto nel dilagare delle irregolarità al codice della strada, mai sanzionate. Un modus operandi che genera caos e confusione. Lunghe code in molte strade, clacson impazziti a causa di auto parcheggiate in doppia e terza fila, lamentele continue.



