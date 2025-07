Cor 15:20 «Così si valorizza il centro storico» Fanno discutere i nuovi parcheggi dentro le mura. Il centro storico rimane terra di conquista. Deregulation generale ad Alghero nonostante da più parti si chieda più attenzione e serietà



ALGHERO - C'è caldo e il sole cocente durante la giornata picchia violentemente sul terreno. Così si sfrutta ogni anfratto più o meno ombreggiato nel tentativo di trovare un minimo di riparo. Finanche parcheggiare le auto dentro le mura storiche di zone pedonali: è quello che succede in Piazza della Juaria, nel quartiere ebraico algherese, la zona più antica di prima formazione della città vecchia. Macchine che trovano parcheggio sotto gli archi in zona pedonale. «Così si valorizza il centro storico» tuona sarcasticamente chi con i turisti ci lavora.



L'immagine riporta d'attualità la mancanza di programmazione e visione. Inutile ripetersi, così il centro storico è destinato a perdere ogni fascino del suo tempo. Quello della viabilità è soltanto uno dei numerosi problemi mai affrontati nonostante le richieste del Comitato Alguer Vella: Rifiuti ad ogni ora del giorno e della notte, strade ammalorate, voragini e scarsa manutenzione completano il quadro poco edificante. Eppure questi problemi non sembrano impensierire gli amministratori.



Per invertire la tendenza c'era un primo banco di prova: un maxi avanzo da bilancio (circa 13 milioni) che poteva facilmente trovare parziale applicazione con interventi mirati di contrasto al declino del centro storico. Per ora, nessun intervento per il miglioramento della viabilità interna alle mura pare sia stato studiato, nonostante le problematiche più volte segnalate da residenti e commercianti. Tanto che camion e furgoni percorrono incontrollati vie e strade pedonali in tutte le direzioni, sostando nei posti più impensabili, mentre le auto continuano ad occupare ogni centimetro disponibile.



Nella foto: la nuova area parcheggi in Piazza della Juaria ad Alghero