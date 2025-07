S.A. 19:54 Strada Bosa-Alghero: iniziati i lavori di manutenzione I lavori, per una spesa di 150 mila euro, riguarderanno i diversi tratti della strada provinciale dove l’asfalto è maggiormente ammalorato, in particolare sul ponte vicino alla “casa del vento” e anche all’ingresso di Bosa



ALGHERO - La Provincia di Oristano ha iniziato oggi i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della strada provinciale 49 Bosa – Alghero, così come richiesto dal sindaco, Alfonso Marras, e dalla giunta del Comune di Bosa in un incontro istituzionale con l’amministratore unico, Battista Ghisu, e concordato insieme con gli Uffici tecnici dei due Enti. I lavori, per una spesa di 150 mila euro, riguarderanno i diversi tratti della strada provinciale dove l’asfalto è maggiormente ammalorato, in particolare sul ponte vicino alla “casa del vento” e anche all’ingresso di Bosa. In questi tratti sarà rifatto totalmente il manto stradale e la segnaletica orizzontale.



«Siamo consapevoli che gli interventi previsti in questa fase non risolveranno tutti i problemi della strada provinciale 49, ma elimineranno le più stringenti per la sicurezza e la viabilità, rispondendo alle precise richieste e segnalazioni fatte dal Comune alla Provincia», commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Federico Ledda. «Come richiesto dalla Amministrazione comunale poco tempo, la Provincia ha risposto in maniera celere e sta ora intervenendo per rendere sicura e percorribile un’arteria stradale fondamentale per il territorio di Bosa e per tutta la costa nord orientale della Sardegna, sia sotto l’aspetto turistico, sia per quello produttivo e della viabilità, visto che la provinciale 49 collega due centri legati da profondi legami sociali ed economici», aggiunge il sindaco, Alfonso Marras. «Ringraziamo l’amministratore della Provincia, Battista Ghisu, per avere tenuto fede agli impegni presi con il Comune e i cittadini di Bosa».