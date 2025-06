S.A. 18:59 A Porto Ferro e Fiume Santo i parcheggi sostenibili Nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Mascia ha firmato le ordinanze per mettere a disposizione della collettività le aree interessate e gli uffici hanno completato tutto l’iter per renderle fruibili



SASSARI - Sono pronte le aree parcheggio a Fiume Santo, sperimentata con successo già l’anno scorso quella nella parte est (tra la centrale e lo stagno di Pilo), e per la prima volta quest'anno anche una nella parte ovest (Ezzi Mannu). Nei giorni scorsi il sindaco Giuseppe Mascia ha firmato le ordinanze per mettere a disposizione della collettività le aree interessate e gli uffici hanno completato tutto l’iter per renderle fruibili. Sono stati confermati anche gli stalli lungo la strada asfaltata che dalla SP 57 porta alla spiaggia e sono stati integrati gli spazi per persone con disabilità già presenti con altri istituiti alla fine dello stradello in corrispondenza della passerella di accesso alla concessione balneare e all'ultimo tratto di spiaggia.



Già attiva a Porto Ferro l'estesa area di parcheggio, ormai consolidata da qualche anno, con accesso e uscita dalla strada provinciale. Resta confermata la possibilità per tutti di arrivare in prossimità dell’arenile al termine della strada comunale e sostare per 15 minuti per caricare a scaricare le attrezzature da spiaggia, e la possibilità di parcheggio per le moto e per i veicoli a servizio delle persone con disabilità. Lo scopo delle misure adottate è duplice: limitare le presenze sul litorale interessato entro i limiti per lo stesso previsti dal Pul in 1190 persone; favorire le attività di controllo dell’afflusso alle spiagge costituendo ampie area di sosta per i veicoli e allo stesso tempo salvaguardare l’ambiente dagli incivili che lasciano le auto in luoghi protetti o a rischio incendio e facilitare l’accesso all’arenile ai mezzi di soccorso.