Condividi | Red 16:18 Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di catalano di Alghero “Cuelda 2019” (Curs ensenyants de llengua i didàctica del català de l’Alguer) dedicati agli insegnanti degli istituti scolastici di Alghero: un corso introduttivo e un corso di livello elementare Corsi gratuiti di catalano di Alghero per gli insegnanti



ALGHERO - Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di catalano di Alghero “Cuelda 2019” (Curs ensenyants de llengua i didàctica del català de l’Alguer) dedicati agli insegnanti degli istituti scolastici di Alghero: un corso introduttivo e un corso di livello elementare. I corsi sono realizzati dall’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, nell’ambito delle attività relative allo Sportello linguistico regionale che già da cinque anni collabora con il Comune di Alghero e con la Generalitat de Catalunya per la realizzazione di questi importanti corsi di formazione utili a sensibilizzare il mondo della scuola all’utilizzo dell’algherese in classe.



Possono fare domanda tutti gli insegnanti delle scuole algheresi di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia, che non conoscano la lingua algherese (corso introduttivo) o gli insegnanti che abbiano una conoscenza minima (corso di livello elementare per coloro che abbiano già frequentato i precedenti corsi Cuelda). Le lezioni riguarderanno la conoscenza orale e scritta del catalano di Alghero, nozioni di ortografia e grammatica, didattica delle lingue, metodologia di insegnamento del catalano di Alghero e metodologia Clil del catalano di Alghero, cenni di politica linguistica e legislazione delle lingue minoritarie con approfondimenti ed esperienze didattiche di altre minoranze linguistiche. I corsi, della durata di venti ore ciascuno, si terranno ad Alghero tra ottobre e dicembre.



Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le 12 di mercoledì 25 settembre, inviando una e-mail all’indirizzo web pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it. Il bando è pubblicato integralmente nei siti internet istituzionali della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero, sia nella versione in italiano, sia in catalano di Alghero. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Giuliana Portas, allo Sportello linguistico regionale del Comune, a Palazzo Serra, in Piazza Civica, telefonando al numero 079/9978821, inviando una e-mail a gportas@regione.sardegna.it, o telefonando allo 070/6064544 (Cristina Baiocchi).



Nella foto: Palazzo Serra Commenti ALGHERO - Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di catalano di Alghero “Cuelda 2019” (Curs ensenyants de llengua i didàctica del català de l’Alguer) dedicati agli insegnanti degli istituti scolastici di Alghero: un corso introduttivo e un corso di livello elementare. I corsi sono realizzati dall’Assessorato regionale della Pubblica istruzione, nell’ambito delle attività relative allo Sportello linguistico regionale che già da cinque anni collabora con il Comune di Alghero e con la Generalitat de Catalunya per la realizzazione di questi importanti corsi di formazione utili a sensibilizzare il mondo della scuola all’utilizzo dell’algherese in classe.Possono fare domanda tutti gli insegnanti delle scuole algheresi di ogni ordine e grado, compresa la scuola dell’infanzia, che non conoscano la lingua algherese (corso introduttivo) o gli insegnanti che abbiano una conoscenza minima (corso di livello elementare per coloro che abbiano già frequentato i precedenti corsi Cuelda). Le lezioni riguarderanno la conoscenza orale e scritta del catalano di Alghero, nozioni di ortografia e grammatica, didattica delle lingue, metodologia di insegnamento del catalano di Alghero e metodologia Clil del catalano di Alghero, cenni di politica linguistica e legislazione delle lingue minoritarie con approfondimenti ed esperienze didattiche di altre minoranze linguistiche. I corsi, della durata di venti ore ciascuno, si terranno ad Alghero tra ottobre e dicembre.Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le 12 di mercoledì 25 settembre, inviando una e-mail all’indirizzo web pi.cultura.sarda@regione.sardegna.it. Il bando è pubblicato integralmente nei siti internet istituzionali della Regione autonoma della Sardegna e del Comune di Alghero, sia nella versione in italiano, sia in catalano di Alghero. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Giuliana Portas, allo Sportello linguistico regionale del Comune, a Palazzo Serra, in Piazza Civica, telefonando al numero 079/9978821, inviando una e-mail a gportas@regione.sardegna.it, o telefonando allo 070/6064544 (Cristina Baiocchi).Nella foto: Palazzo Serra