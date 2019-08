video Condividi | Red 20:08 Nei giorni scorsi il sindaco di Alghero Mario Conoci ha ringraziato Franco Simula da parte di tutti gli algheresi per l’installazione della barca “La Corallina”, sul lungomare Garibaldi. Le immagini del Quotidiano di Alghero La Corallina regalata alla città



ALGHERO - «Un gesto di amore per la città, segno di grande attaccamento alle tradizioni, alla storia e alla cultura di Alghero». Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha ringraziato così Franco Simula da parte di tutti gli algheresi per l’installazione della barca “La Corallina”, sul lungomare Garibaldi.



L’installazione, un gozzo in legno simbolo della marineria algherese, è stata inaugurata venerdì scorso dal primo cittadino, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, dall’ex sindaco Tonino Baldino, dagli ex assessori Antonello Usai e Marisa Castellini, da monsignor Angelo Cocco, dallo studioso catalano Joaquim Arenes con la moglie Margarita Muset e dalla famiglia Simula.



L’omaggio alla città celebra la pesca del corallo, i suoi forti legami con l’economia e con l’artigianato algherese. Una città che deve guardare con fiducia al suo futuro, senza dimenticare il suo passato.



Nella foto: il taglio del nastro Commenti ALGHERO - «Un gesto di amore per la città, segno di grande attaccamento alle tradizioni, alla storia e alla cultura di Alghero». Il sindaco di Alghero Mario Conoci ha ringraziato così Franco Simula da parte di tutti gli algheresi per l’installazione della barca “La Corallina”, sul lungomare Garibaldi.L’installazione, un gozzo in legno simbolo della marineria algherese, è stata inaugurata venerdì scorso dal primo cittadino, accompagnato dal presidente del Consiglio comunale Raffaele Salvatore, dall’ex sindaco Tonino Baldino, dagli ex assessori Antonello Usai e Marisa Castellini, da monsignor Angelo Cocco, dallo studioso catalano Joaquim Arenes con la moglie Margarita Muset e dalla famiglia Simula.L’omaggio alla città celebra la pesca del corallo, i suoi forti legami con l’economia e con l’artigianato algherese. Una città che deve guardare con fiducia al suo futuro, senza dimenticare il suo passato.Nella foto: il taglio del nastro • Guarda e condividi il video su Alguer.tv